La monumental bronca que José Luis Moreno y Sandra Barneda tuvieron en Telecinco: "Lo más desagradable en 20 años de profesión"

José Luis Moreno visitó hace años el programa Hable con ellas, de Telecinco, donde Yolanda Ramos le reclamó en directo el dinero que supuestamente le debía. En la temporada siguiente (2016), ya sin Yolanda, Moreno regresó al mismo programa y volvió a salir el tema.

Todo comenzó cuando Soledad León de Salazar (el personaje que interpretaba Josep Ferrer, ahora conocido por ser el imitador de Sálvame) recordó el encontronazo que tuvo con Yolanda Ramos por sus deudas con algunos actores. La presentadora defendió a su "compañera y amiga" mientras que Moreno dijo que cuando le reclamó dinero en directo estaba "mintiendo". "Una de las cosas que me han traído aquí es no hablar de esa señorita a quien deseo la mejor de las suertes", dijo el productor. En ese momento, Rocío Carrasco dijo a Soledad que el alegato "estaba fuera de lugar".

La tensión fue en aumento poco a poco y el productor aprovechó un momento de la entrevista para recordar lo cómodo que se sintió en el programa de Bertín Osborne. "¿Eso va con segundas?", preguntó Sandra Barneda, por si lo que quería decir era que en Hable con ellas no se encontraba igual de bien.

Tiempo después, tras un corte publicitario, las presentadoras -sin Barneda- dieron por concluida la entrevista a José Luis Moreno. Con el productor fuera del estudio, Barneda regresó y contó que el empresario había pedido que no se emitiesen las imágenes de su espantada de 2014, cuando se fue antes de tiempo por su discusión con Yolanda Ramos.

Barneda: "Me ha dicho es 'Ni una mas o te corto el cuello"

Hable con ellas también emitió el audio de una disputa que Moreno tuvo fuera de cámara con las presentadoras, durante el descanso del programa, especialmente con Barneda. "Es lo más desagradable en 20 años de profesión", dijo Barneda, que dio paso a la emisión de un audio donde se escuchaba la discusión que había mantenido con el productor.

"¿Tú te crees que me importa que te ofendas? ¿De qué vas? ¿Qué eres? ¿Adonde vas? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho?", dijo Moreno a Barneda. "¡Llevo 20 años en esta profesión!", contestó ella. "¿Haciendo qué?". "Haciendo de todo", respondió. "De todo, probablemente...", añadió él. "Atrévete a decirlo a la cámara", apuntó Barneda. "¡Ni una mas, ni una más!", contestó el productor. "No se ha escuchado la amenaza pero realmente lo que me ha dicho es 'Ni una mas o te corto el cuello", dijo la presentadora catalana.

"Este señor no puede amenazarme como nadie me ha amenazado. Me parece muy fuerte que Moreno, que veinte minutos antes ha hecho un alegato a favor de la mujer, me pregunte qué he hecho yo en 20 años, como si prácticamente me prostituyera o hiciera algo, porque así me miraba. ¡Hasta aquí, señor Moreno!", manifestó Barneda muy enfadada. "Amenazar así es muy sucio, señor Moreno".