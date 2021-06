Las consecuencias para el doctor Sánchez Martos por trabajar en 'Sálvame' tras la pandemia

Jesús Sánchez Martos se convirtió, desde el año pasado, en un rostro habitual de Sálvame. Este médico, que en su día fue Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Cristina Cifuentes, ha trasladado a la audiencia todo lo relativo a la pandemia por coronavirus.

El programa de La Fábrica de la tele premió su trabajo en los meses más críticos de la crisis sanitarias otorgándole una sección de divulgación y salud que mantiene en la actualidad. Sin embargo, su presencia en Sálvame ha tenido consecuencias para Sánchez Martos.

"Cuando yo empecé en pleno confinamiento en Sálvame no había divulgadores que dieran respuesta a las preguntas que se hacía la gente. A mí me dieron la oportunidad de hacerlo y llegaron a tener una audiencia de tres millones y medio de espectadores", dice en declaraciones a la revista Diez Minutos.

El doctor Sánchez Martos reconoce haber perdido trabajos por participar en 'Sálvame'

"También tengo que decir que he perdido colaboraciones por trabajar en Sálvame. Una persona me llegó a decir que de esta aventura televisiva podía salir muy reforzado o hundido", asegura Sánchez Martos.

Sin embargo, el tertuliano asegura que le merece la pena este peaje y agradece a Mediaset la confianza depositada en su persona: "Yo ya he conseguido todo lo que perseguía en mi vida. Si alguien no me habla o critica por estar en Telecinco es su problema. Solo tengo buenas palabras para los directivos de la cadena, de La Fábrica de la tele, para el público y, por supuesto, para Jorge Javier".

