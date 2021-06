Paz Padilla confiesa cómo fue su experiencia trabajando con José Luis Moreno

La detención de José Luis Moreno sigue dando que hablar en los programas de televisión. Paz Padilla ha trabajado en numerosas ocasiones con el empresario. Ella estuvo al frente de una serie de galas de televisión que estaban producidas por él. Más tarde, se incorporó a La que se avecina, la serie que pilotan los sobrinos de Moreno, aunque éste ya no está relacionado con esta ficción.

Los colaboradores de Sálvame preguntaron a Paz Padilla sobre su experiencia con José Luis Moreno. "El trato conmigo siempre fue maravilloso. Ha sido encantador, muy cariñoso", explicó la presentadora. "He trabajado mucho con él".

"Es muy exigente, ¿no?", preguntó Antonio Montero. "Pero conmigo no. Pero sí he visto cosas...", dejó caer, aunque no quiso entrar en la conversación cuando le pidieron que "contara algo". "Las caceroladas tú las has vivido", comentó Gema López. "Sí", respondió Padilla sobre las supuestas protestas de algunos miembros del equipo que trabajaban en las producciones de Moreno. "¿Te han contado algunos compañeros que no les ha tratado tan bien como a ti?", se interesó Frigenti. "Muchos", declaró Paz Padilla.

Serafín Zubiri: "Sabíamos que este señor no era trigo limpio"

Serafín Zubiri habló en Sálvame sobre su experiencia trabajando para José Luis Moreno. "Tampoco es mucho dinero realmente, pero el dinero es lo de menos, es el hecho en sí que una persona abuse de su poder y vaya dejando ese lastre por detrás", dijo el artista, que se declaraba "damnificado" por el productor. "Creo que hay que desenmascarar a una persona que da una imagen diferente a la que realmente tiene".

Zubiri explicó que "me dejó a deber 1.800 euros". "No me planteé iniciar ninguna acción legal", comentó, "porque desapareció la empresa que me había contratado y no tenía ningún tipo de posibilidad de reclamación".



"En el mundo en el que nos movemos en esta profesión, sabíamos que este señor no era trigo limpio y que funcionaba de una manera poco ortodoxa o muy oscura y parece que ahora va a quedar demostrado", comentó el artista. "No me ha sorprendido en absoluto", dijo sobre la noticia de la detención.