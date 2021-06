El dineral que se ha gastado Anabel Pantoja para salvar a Omar en 'Supervivientes': "Me salió mal la jugada"

Anabel Pantoja viajó la semana pasada a Honduras para visitar a su novio, Omar Sánchez en unos días en los que se jugaba la expulsión en Supervivientes 2021 frente a las queridas Palito y Lola. La maniobra surgió efecto y, tras muchas semanas imbatible, la hija de Lucía Dominguín resultó eliminada del reality, provocando un gran drama en los Cayos Cochinos.

Pocos días días después, Lara Sajen fue desterrada y, esta vez, fue Omar el expulsado por la audiencia. El canario se vio obligado así a poner punto y final a su andadura en el programa y regresar a España, donde deberá enfrentarse a todo lo que se ha dicho de él en los principales programas de Telecinco.

¿Cuánto dinero se gastó Anabel en sms para salvar a Omar?

En su visita a la isla, Anabel soltó mucha información del exterior a su chico y Frigenti la acusó de actuar de esta forma, ya que había invertido mucho dinero en intentar salvar a su prometido. Antonio Canales aseguró entonces que la andaluza se había gastado 12.000 euros en intentar que Omar continuase en el concurso.

Tras escuchar estos comentarios, Anabel Pantoja ha aclarado todo en el plató de Sálvame: "No me he gastado 12.000 euros, me he gastado 1.500", desveló la tertuliana. "Me voy a Honduras con la esperanza de que con mi encuentro se suba par arriba, pero me salió mal la jugada", ha reconocido Pantoja.