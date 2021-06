La confesión más sincera de Fernando Simón: "He sido utilizado como arma política"

Quique Peinado y Manuel Burque han conseguido al fin su entrevista más buscada. Este martes, la pareja radiofónica ha recibido la visita de Fernando Simón, que ha sido entrevistado en el programa Buenismo Bien de la Cadena Ser.

Los cómicos han hablado con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre el duro trabajo que lleva haciendo día a día desde hace ya más de un año y medio, cuando estalló la crisis del coronavirus en España. El científico, funcionario del ministerio de Sanidad, ha sido uno de los rostros que más exposición ha tenido durante la pandemia.

Simón ha confesado lo complicado que ha sido sobrellevar este inesperado salto a la fama, con los pros y contra que ello conlleva. "Mi familia no ha sufrido pero no ha estado contenta, especialmente mi mujer que no ha llevado bien alguna de las cosas que se han dicho sobre mí", ha declarado durante la entrevista el epidemiólogo.

El médico asegura que todavía no termina de acostumbrarse a ser reconocido por la población: "Me va a costar salir a la calle, que la gente me mire y que las cosas que antes me llevaban cinco minutos, ahora me cueste media hora. A mí no me gusta ser el foco de atención, por eso creo que mi confinamiento va a durar un poco más que el del resto de españoles", ha dicho con humor.

Fernando Simon: "He sido utilizado por unos y otros como arma política"

Desde marzo de 2020, Fernando Simón ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación y los presentadores le preguntaron si en algún momento se planteó dejar de hacer este tipo de intervenciones. "Alguna vez no, muchas, pero al final es cierto que parte de mi trabajo es comunicar a la gente lo que pasa", ha explicado, desvelando que el Gobierno ordenó al comienzo de la pandemia que toda la comunicación se centralizara, en principio, en una sola figura.

"Empezaba mi jornada laboral a las siete de la mañana y me iba a casa a dormir a la una de la madrugada, no estaba pendiente de lo que se decía sobre mí porque no me daba tiempo", ha reconocido antes de quejarse de la hipocresía de algunos políticos, que en las reuniones internas con el resto de partidos se mostraban muy amables y dialogantes con él y, cinco minutos después, le hacían 'un traje' ante la prensa. "En muchos casos yo he sido el arma que utilizaban los unos y los otros para hacer su juego político", ha valorado.

Fernando Simón, ¿camino de concursar en Supervivientes?

Finalmente, Burque y Peinado preguntaron a Simón en tono de broma si, aprovechando su fama, estaba dispuesto a participar en algunos realities de televisión. "Ahora mismo, si hablas desde el corazón, volverías al trabajo humanitario, pero la fama que tienes ahora mismo va a hacer que te ofrezcan Supervivientes", afirmó uno de los locutores, que no se esperaban la respuesta del invitado.

"Igual al de Adán y Eva mejor", soltó Fernando Simón, haciendo alusión al reality de Cuatro en el que anónimos totalmente desnudos tenían citas en una isla desierta. "Igual en el de Supervivientes los aplastas a todos, también te digo. Ganas de calle. ¿Te han ofrecido algo?", se interesó Buque. "No, no creo que me lo ofrezcan. Yo creo que la gente sabe que no voy a ir", ha sentenciado rotundo.