Lolita "notó" el día que Elena Furiase perdió la virginidad: "Le vi la cara y le había cambiado"

Pablo Motos recibió este martes la visita de Lolita Flores y Elena Furiase, que acudieron a El Hormiguero para promocionar Madres e hijas, su nuevo proyecto de audiolibro en Audible, la plataforma de Amazon. El presentador aprovechó la presencia de ambas en su plató para preguntarle por algunos cotilleos familiares.

El valenciano quiso saber quién es la que manda realmente entre las dos y Furiase prometió que su madre. Además, preguntó a ambas que es lo que no soportan de la otra. Elena aseguró que la promesa eternamente incumplida de ir con ella todos los viernes al cine y Lolita desveló los portazos que la joven metía cuando vivían juntas.

Lea también: Pablo Motos confirma la identidad del invitado sorpresa que visitará El Hormiguero este jueves

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando Motos preguntó a Lolita cómo descubrió que su hija había perdido la virginidad. "Me fui con mi novio y le dije que iba a casa de una amiga. Ella me escribió un extraño mensaje, muy profundo, mostrándose su apoyo, pero no contesté. Al día siguiente me sentó en frente y me dijo 'Ya, ¿no?", relató Furiase ante la mirada atónita del presentador.

El pique de Lolita con Elena Furiase por hablar de sus novios

Enseguida, Lolita confirmó el testimonio de su hija: "Yo le vi la cara y le había cambiado de niña a mujer, lo noté", aseguró antes de que hablaran de las parejas que la cantante ha tenido a lo largo de su vida. "Iba a decir que no he vivido esa época, pero sí la he vivido", reconocía la joven, retando a su madre.

Lea también: "Pensé cortar el programa": Pablo Motos desvela el día que cambió el destino de El Hormiguero

"¿Los digo? Tú mandas... a todos los he aceptado muy bien. Uy, qué seria te has puesto", comentó entre risas la actriz mientras su madre soltaba una risa nerviosa. "Tantos novios tampoco porque he estado casada 12 años con tu padre y 10 con Pablo, por lo tanto... has conocido pocos", se defendió la artista. "Bueno, yo unos cuantos recuerdo", zanjó la que fuera protagonista de El Internado.