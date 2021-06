Ofelia da el susto y se marca un Carmen Lomana en 'MasterChef': "Creo que me voy a desmayar"

MasterChef eligió este martes a sus cinco semifinalistas de esta edición: María, Fran, Arnau, Ofelia y Meri. A las puertas de la penúltima gala se quedó José, el cardiólogo que entró a mitad de concurso, al sucumbir con la repostería en la prueba de eliminación.

"Ha sido la experiencia más enriquecedora y extraordinaria de mi vida. Me llevo lo más grande... Esto no ha hecho más que empezar", dijo el murciano ante la mirada de Ofelia. Lógicamente, el momento provocó las bromas de Pepe: "José y Ofelia, la pareja que nunca llegó a ser pareja, se rompe aquí y de esta manera".

Junto a Arnau, la gallega peleó con el médico en el 'foso' tras volver a desquiciar a todos en la prueba de exteriores. Los tres tenían que replicar el postre de Jordi Bordás. "Probablemente sea la prueba de eliminación más difícil de toda la edición", dijo Jordi Cruz.

Ofelia sufre un amago de desmayo en 'MasterChef'

La tensión fue tal que Ofelia sufrió un amago de desmayo en pleno cocinado. "¡Por favor!", resoplaba mientras sus compañeros salvados la animaban desde la galería. "Oye, creo que me voy a desmayar... De verdad", dijo mientras se apoyaba en la encimera y ante la preocupación de los jueces: "Parece que se ha mareado".

Afortunadamente, todo quedó en un susto. "Me siento como Induráin en su mejor época. Parece que me granula la cabeza y todo", dijo la aspirante a las cámaras del talent de Televisión Española. "Me dio una pequeña pájara de tanto correr".

El momento recordó a muchos espectadores al que vivió Carmen Lomana en MasterChef Celebrity. La empresaria no pudo aguantar la presión y tuvo que ser evacuada tras sufrir un desmayo en la prueba de eliminación: "¿Me estaré muriendo?".

