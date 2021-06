La hermana de José Luis Moreno estalla contra Telecinco y Risto Mejide: "Van a pagar, ahora sí que se hará millonario"

Cuatro estrenó este martes Todo es verdad, el nuevo programa de Risto Mejide, variante del espacio que cada día presenta en las sobremesas de la cadena. El publicista, que iba a arrancar su nuevo proyecto destripando la biodescodificación de la que aseguran que han sido víctima rostros famosos como Paz Padilla, cambió de planes tras la detención de José Luis Moreno.

El programa modificó sus contenidos y celebró un especial centrado en la figura del productor y los líos económicos en los que parece estar metido tras ser acusado de delitos de presunto blanqueo, estafa y organización criminal. En un momento de la noche, Risto Mejide aseguró que uno de sus reporteros había podido hablar en exclusiva con Maritza Rodríguez Moreno, hermana del empresario.

Lea también: Alberto Caballero, "en shock" tras la detención de su tío José Luis Moreno: "Ya no teníamos relación"

La hermana de José Luis Moreno ha dado la cara por él, reconociendo que es verdad que se le ha detenido por presunto blanqueo y por deber dinero Hacienda. Sin embargo, pide cautela a la prensa, ya que cree que habrá que esperar a que se demuestre todo lo demás para poder hablar: "Se tiene que parar y esperar como hago yo".

La hermana de Moreno cree que el productor es inocente

Maritza confía en la inocencia de su hermano y ha señalado a los que han hablado de él "sin comprobar" que es cierto todo lo que dicen: "Ahora sí que se va a hacer millonario de verdad. Telecinco va a pagar, la otra va a pagar... Todo lo que han dicho y no han probado ni contrastado, van a pagar. Y el 'Cristo Jiménez' [Risto Mejide] esta noche todo lo que suelte, lo van a pagar", ha advertido la entrevistada.

Maritza Rodríguez aseguró al periodista de Todo es verdad que se enteró de la detención del productor cerca de las 8 de la mañana: "No puedo hablar con él, no puedo hablar con su secretaria... No puedo hablar con nadie hasta que sepa de él, no sabemos nada más. Sé que en la tele han dicho que están en su casa todavía, están registrando para buscar dinero", ha declarado la mujer.

Lea también: José Luis Moreno: 'padre' de Macario, productor de 'Noche de fiesta' y el petardazo de las 'Matrimoniadas'

"Esto que están diciendo es un fiasco y ya se sabrá", ha acabado diciendo argumentando que José Luis Moreno "no sale de casa": "Va de su casa al trabajo. Está con una serie que le está costando un pastón, que ha hecho en pleno COVID, que se ha matado a trabajar y que tenemos diez capítulos rematados ya, no hay más", ha zanjado.