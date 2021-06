"¡Pá-ga-la!": así estalló Belén Esteban contra José Luis Moreno por su presunto impago a Lydia Lozano

Sálvame, como el resto de programas de actualidad de la parrilla televisiva, se ha hecho eco este martes de la noticia de la detención de José Luis Moreno, quien ha sido acusado de delitos de blanqueo, estafa y organización criminal.

El programa de Telecinco recordó cómo algunos rostros famosos han denunciado públicamente en los últimos años los presuntos impagos que han sufrido por parte del productor. Si bien Yolanda Ramos fue una de las primeras en alzar la voz, protagonizando un duro enfrentamiento con Moreno en Hable con ellas, Miquel Lago fue otro de los famosos que se pronunciaron en contra del televisivo.

Belén Esteban estalló contra José Luis Moreno por sus presuntos impagos a Lydia Lozano

Tras recopilar los rostros conocidos que se habrían visto afectados por José Luis Moreno, el programa recordó el día en el que Lydia Lozano compartió con los espectadores su propia experiencia. La canaria aseguró entonces que protagonizó algunas escenas para el productor en un trabajo que nunca fue remunerado.

"Nunca me pagó", se quejó la tertuliana, que afirmó "no entender" por qué actuaba de esta forma. "Si la gente dejase de pagar, yo no tendría mi jubilación", ha añadido antes de que Belén Esteban estallase ante las cámaras de Telecinco. "Así tienen las casas que tienen, si no pagan a la gente...", susurró la colaboradora. "Se oye por ahí que no paga a algunas personas... Yo conozco a dos y le voy a decir una cosa ¡PÁ-GA-LAS!", pidió la de San Blas reutilizando su famosa frase contra Toño Sanchís.

