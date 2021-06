El corte de Cristina Almeida a Ferreras por lo que ha dicho de la 'ley trans'

El Consejo de Ministros ha aprobado la 'ley trans' que permitirá la autodeterminación de género. El anteproyecto sale adelante después de un fuerte lucha entre las propuestas de Podemos y PSOE, los dos socios en el Ejecutivo.

"Ha provocado convulsión en el feminismo clásico", ha destacado Antonio García Ferreras en Al rojo vivo cuando lo ha puesto sobre la mesa.

"Ha habido un debate muy intenso entre la posiciones de Podemos y las de Carmen Calvo. Va a salir adelante la autodeterminación de género sin informe médico, sin necesidad de demostrar que tienes un proceso de tratamiento hormonal", ha planteado el presentador a la hora de preguntar a Cristina Almeida su opinión.

El corte de Cristina Almeida a Ferreras: "Te impugno lo que has dicho"

En ese momento, la colaboradora ha sorprendido con un corte a Ferreras por haber usado la expresión "feminismo clásico". "Te impugno lo que has dicho del feminismo clásico. Decir que el que se ha opuesto a esto es el feminismo clásico y no el feminismo. Cuando se dice que es el clásico parece que hay otro más moderno y a lo mejor no es tanto feminismo", ha protestado la tertuliana.

"Yo al otro no lo he definido", se ha excusado Ferreras, que ha aplaudido la lucha histórica del movimiento feminista. "Feminismo de toda la vida", ha puntualizado el presentador, por si esa expresión le parecía mejor a Almeida. "De toda la vida y de la que nos queda", ha insistido la colaboradora.

