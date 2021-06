Alberto Caballero, "en shock" tras la detención de su tío José Luis Moreno: "Ya no teníamos relación"

El Programa de Verano se ha puesto en contacto este martes con Alberto Caballero, creador de La que se avecina, para preguntarle por la noticia de la detención de su tío, José Luis Moreno, quien ha sido acusado de delitos de blanqueo, estafa y organización criminal.

"Estoy un poco en shock, lógicamente, porque es una noticia dura. Preocupado desde la distancia, porque hacía unos cuantos años que yo personalmente no tenía contacto con él... Pero, al fin y al cabo, es familia y obviamente es una noticia que afecta bastante", ha empezado reconociendo el guionista a una reportera de Telecinco.

Caballero ha asegurado que no tiene ningún tipo de constancia de la situación de Moreno tras su detención: "No tengo datos, porque no tenemos relación, ni contacto con él, ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo... Estamos un poco desconectados", ha continuado relatando el también productor, que desvela que él también tuvo un choque con su tío por temas profesionales y económicos.

Alberto Caballero desvela sus "diferencias" con José Luis Moreno

"En su momento, tuvimos una serie de diferencias y eso nos llevó a un alejamiento, tanto en lo personal como en lo profesional", confiesa Alberto Caballero, que ha definido lo que ha pasado como "de película". "No teníamos conocimiento de nada que podía inducir a esto, más que habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado... Nos limitamos hace tiempo a denunciarlo y llevar su proceso en los Tribunales", relata el guionista.

"No pensábamos que pudiera estar relacionado con él, creíamos que era una estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades y los tribunales. En ese proceso estábamos. Esa es la única información extra que podemos tener sobre el caso", ha concluido amable el máximo responsable de la exitosa comedia de Mediaset.