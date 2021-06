El día que Yolanda Ramos reclamó en directo a José Luis Moreno el dinero que le debía: "Jamás me pagó"

Yolanda Ramos se ha convertido este martes en trending topic de Twitter, nada más conocerse la noticia de la detención de José Luis Moreno. El mítico productor televisivo y empresario ha sido apresado por la policía, acusado de delitos de estafa, blanqueo y organización criminal.

Enseguida, el nombre de la actriz ha comenzado a sonar con fuerza a través de las redes sociales. Y es que muchos han recordado el encontronazo que Ramos y Moreno protagonizaron en el año 2014, cuando él fue invitado al programa Hable con ellas en el que la catalana era una de sus cinco presentadoras. Yolanda Ramos aprovechó la presencia del productor en el plató de Telecinco para hacerle un reclamo económico que dejó al invitado ojiplático.

"¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas? Para mí entonces era un dineral. Yo fui a Noche de fiesta y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", le reprochó la humorista, dejando totalmente descolocado. "¿Pero firmaste contrato y todo?", le preguntó José Luis Moreno. "No firmé nada", respondió ella mientras el entrevistado esbozaba una sonrisa.

Tensión entre Moreno y Sandra Barneda: "Me ha amenazado"

"No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted", continuó quejándose la presentadora. "Usted era el productor, que le oía por el micro. ¿Pero a quién se las pido? Yo ya no sé a quién invitar al programa. ¿Miramos las fechas, usted me paga y yo lo dono?", le propuso la catalana.

La situación se fue poniendo cada vez más tensa y José Luis Moreno acabó acusando al programa de usar esa anécdota para "vender el programa". "Según va transcurriendo la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable", soltó poco antes de abandonar enfadado el plató de Mediaset.

La cosa no quedó ahí y, dos años después, en agosto de 2016, Moreno volvió a ser invitado a Hable con ellas. Sin embargo, Yolanda Ramos ya no formaba parte del plantel de presentadoras del formato. A pesar de ello, la tensión volvió a surgir durante la entrevista cuando recordaron la bronca que había protagonizado con Yolanda Ramos. Esta segunda entrevista también acabó de forma precipitada y con un encontronazo con Sandra Barneda en los pasillos durante la publicidad. "No se ha escuchado la amenaza pero realmente lo que me ha dicho es 'Ni una mas o te corto el cuello", dijo la presentadora catalana aquel día.

"Este señor no puede amenazarme como nadie me ha amenazado. Me parece muy fuerte que Moreno, que veinte minutos antes ha hecho un alegato a favor de la mujer, me pregunte qué he hecho yo en 20 años, como si prácticamente me prostituyera o hiciera algo, porque así me miraba. ¡Hasta aquí, señor moreno!", manifestó Barneda muy enfadada. "Amenazar así es muy sucio, señor Moreno".

José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



