José Luis Moreno: 'padre' de Macario, productor de 'Noche de fiesta' y el petardazo de las 'Matrimoniadas'

José Luis Moreno ha sido detenido por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, tal y como ha adelantado el programa La hora de La 1 de TVE, que desde primera hora ha conectado en directo con su domicilio en Madrid y con la sede de su productora.

El productor televisivo cosechó sus primeros éxitos en el mundo del espectáculo como ventrílocuo a través de los personajes que él mismo creó y que lograron un notable éxito gracias a sus apariciones en televisión. Monchito, Macario y Rockefeller son algunas de las 'criaturas' de Moreno en este campo artístico.

Otros espectadores recordarán a José Luis Moreno por ser el artífice de Noche de Fiesta, las míticas galas de música y variedades que ocupaban el prime time de los sábados en TVE entre 1999 y 2004. Allí comenzó a poner en marcha el teatrillo de las Matrimoniadas que luego se convirtió en todo un petardazo televisivo cuando estrenó Escenas de matrimonio en Telecinco (2007-2009).

A tortas con la vida, La sopa boba o A ver si llego fueron algunas de las series que Moreno puso en marcha. Pero, sin duda, uno de sus principales éxitos fue Aquí no hay quien viva. Producida por su empresa, Miramón Mendi, la comedia arrasó en Antena 3 durante varias temporadas hasta que Mediaset compró una parte de la empresa. En ese momento, la serie saltó a Telecinco convertida en La que se avecina, otro de los grandes éxitos de la televisión.

'La que se avecina' abandonó el año pasado los platós de José Luis Moreno

Desde hace varias temporadas, La que se avecina está producida por Contubernio, una empresa liderada por Alberto Caballero, creador y guionista de la serie, al margen de José Luis Moreno. Caballero, sobrino del productor, es el alma de la serie con su hermana Laura.

Aunque Moreno ya no tiene nada que ver con La que se avecina, la ficción seguía rodándose en los platós de la empresa Kulteperalia, propiedad de Moreno, hasta el año pasado. "No hemos llegado a un acuerdo con los propietarios de los platós", afirmó Caballero en mayo de 2019 cuando anunció que se tendrían que mover de estudio. "No sé puede trasladar un decorado inmenso, que tiene doce años y que ya está para el arrastre. Es una cuestión puramente logística". De ahí que el decorado de Montepinar desapareció. Así ocurrió a finales de junio de 2020. La que se avecina continuará con el mismo nombre pero con otro decorado y en un plató distinto.