"Pido perdón": Paz Padilla, obligada a matizar sus palabras sobre la biodescodificación

Paz Padilla se ha visto obligada a matizar sus palabras en favor de la biodescodificación, después de que el tráiler de la primera entrega de Todo es verdad, lo nuevo de Risto Mejide, la señalara. El programa se encargará de desmontar todas las mentiras de esta medicina alternativa.

La presentadora se había puesto en el centro de la polémica al asegurar que la biodescodificación es "algo maravilloso que recomiendo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones". Risto, por su parte, utilizó estas declaraciones para asegurar que Paz era una "víctima".

Tal ha sido el revuelo formado ante el estreno de Todo es verdad este martes (23.00) que Paz ha tenido que aclarar lo que dijo en Cuarto Milenio a Carmen Porter. "De verdad, quiero pedir disculpas porque creo que no me expliqué bien o se me ha entendido mal", empieza diciendo en un vídeo subido a Instagram.

Paz Padilla: "Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones"

"Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A como interpretar y ayudar a entender las emociones y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación", sigue para afirmar de forma rotunda que está en "totalmente en contra" de esta pseudociencia.

La presentadora de Telecinco, además, pide que no se abandonen los tratamientos al tiempo que explicaba que todo ese proceso le ayudó a seguir adelante. "He aprendido en este proceso que he vivido a entender las emociones, a meditar... por eso recomiendo lo que a mi me ha ayudado. Pido disculpas"