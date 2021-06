Candela Peña sufre un episodio de acoso sexual en plena calle: "Estaba masturbándose"

Candela Peña ha denunciado a través de sus redes sociales que ha sido víctima de un episodio de acoso sexual. La actriz, que acaba de estrenar la serie Maricón Perdido, ha relatado lo ocurrido a través de una fotografía compartida en Instagram Stories.

"A pleno sol, domingo, 15:30 horas del mediodía. En un principio nada que temer, pues estoy volviendo a casa después de tener que llamar al 112 y gracias a que me han acompañado dos ciclistas venezolanos tras perseguirme un hombre robusto de 1,80, camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro", escribe.

Candela Peña, víctima de un episodio de acoso sexual en plena calle: "No tenía escapatoria"

"Tras girarme en varias ocasiones me ha esperado a mi vuelta, entre matojos, masturbándose. Y lo terrible es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria... Si no es por los chicos en bici, no sé... Y la del 112 diciéndome que no era concreta... correr por senderos de bici que van a dar a la Casa de Campo...".

La colaboradora de La Resistencia de David Broncano llega a la siguiente conclusión: "¿Esto cómo se llama? Malas personas". Afortunadamente, todo se ha quedado en un tremendo susto para Candela Peña, que ha recibido numerosos mensajes de apoyo y cariño tras lo ocurrido.