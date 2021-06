La reacción de Irene Montero cuando le preguntan en TVE por el uso del "todes" como lenguaje inclusivo

Irene Montero ha visitado este lunes el plató de La hora de La 1, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI+. La ministra de Igualdad ha defendido el lenguaje inclusivo que lleva poniendo en práctica un tiempo en sus comparecencias públicas.

"¿Cambiar las palabras sirve para cambiar hábitos o prejuicios?", le ha preguntado Igor Gómez, el compañero de Mónica López, a propósito del cartel oficial del Ministerio del Igualdad, donde se habla de un "Orgullo de todas, todos y todes".

"El todes es reclamado para hablar de una realidad que es la de las personas no binarias. Puede ser un colectivo pequeño pero eso no les quita ningún derecho. Mientras tenga una responsabilidad, voy a mandar mensajes contundentes porque sé que esas personas existen y es mi obligación garantizar sus derechos: todas, todos y todes", ha explicado Montero.

"Mientras sea ministra de Igualdad siempre me van a encontrar del lado de un lenguaje que haga sentir a todas las personas que son importantes y que existen y que tenemos una responsabilidad con ellas, ellos y elles", ha insistido Irene Montero, volviendo a usar esa lenguaje inclusivo.

Irene Montero: "El masculino neutro es para decirnos a las mujeres que no valemos para las cosas importantes"

Igor Gómez le ha preguntado por la posibilidad de que el "lenguaje se politice". "El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara: decirnos a las mujeres que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas. Se nos invisibiliza", ha respondido Montero. "Más político que el masculino neutro, no hay nada".