Bronca entre Paco Marhuenda y Tania Sánchez en La Sexta: "No manipules mis palabras"

Francisco Marhuenda y Tania Sánchez protagonizaron un tenso encontronazo este domingo en Liarla Pardo a cuentas de los indultos a los políticos del procés. Todo se lio cuando la colaboradora restó importancia a la declaracion unilateral de independencia.

"Las declaraciones de voluntad de independencia a través de una PNL [Proposición No de Ley] en un parlamento autonómico no son un golpe de Estado, no tiene pies ni cabeza", opinó la diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

Paco Marhuenda y Tania Sánchez acaban a gritos en La Sexta por los indultos

"Está bien que como política defiendas la vulneración del ordenamiento estatuario, del ordenamiento constitucional, porque decir que aquello era una sola declaración...", soltó Marhuenda a lo que Sánchez saltó: "¿Cuándo he dicho yo eso? Paco no manipules mis palabras".

"Yo no manipulo nada", dijo él a lo que ella rebatió: "En un debate no permito que manipules lo que yo digo". "¿Ya se puede hablar", preguntó después Marhuenda. "Si vas a manipular lo que digo yo, no", espetó Sánchez terminando por desesperar al tertuliano.