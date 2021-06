El misterioso mensaje Paz Padilla ¿como contraataque a Risto Mejide?: "Descubre qué hay debajo de tu ego"

"Traigo una noticia que ya ha corrido por los medios pero no la he podido confirmar hasta hoy, que he recibido la luz verde de la cadena. En muy poco tiempo, esta casa, va a estrenar un nuevo formato que se va a llamar Todo es verdad", empezó anunciando Risto Mejide el pasado viernes en el arranque de Todo es mentira.

"Faltan horas, falta muy poco y estaremos Marta Flich y yo muy bien rodeados, no como en este. Y, sobre todo, en un programa que va ser de investigación y de denuncia. De investigación y de denuncia hay muchas cosas, sí. Pero espérate. Antes de calificarlo, yo esperaría a hoy a las 17.30, porque aquí vamos a estrenar en exclusiva un avance", advirtió afirmando que estaba a punto de producirse "un después en esta casa y fuera de esta casa".

Minutos más tarde, el presentador daba al fin paso a la pieza en la que se anunciaba el contenido de su nuevo programa en Cuatro. El espacio anunciaba que la primera entrega iba a estar dedicada a la llamada biodescodificación. La sorpresa llegó cuando apareció en pantalla Paz Padilla, que fue así señalada por Risto por dar voz en entrevistas a este tipo de pseudociencias.

El mensaje de Paz Padilla ¿en respuesta a Risto Mejide?

Tras el lanzamiento de la impactante promo y de las reacciones que esta ha generado, Paz Padilla no tardó en colgar una imagen en sus redes sociales con un mensaje que va a dar mucho que hablar. Enseguida, muchos han interpretado que es la respuesta de la gaditana a Risto Mejide por señalarla desde su programa en Cuatro.

"Meditar me da Paz, hay gente que debería hacerlo para descubrir qué hay debajo de su ego, todos tenemos ego, pero ¿quiénes somos realmente? La meditación te acalla el ego y sale tu verdadero yo", ha escrito la también actriz, que alimenta así los rumores de mala relación con Risto Mejide que pudieron suponer su despido como jueza de Got Talent.