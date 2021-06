Kiko Rivera da la estocada a Isabel Pantoja con un gran zasca por su fracaso en Telecinco: "No veo 'Top Star', como el resto de España"

Emma García conectó este domingo en directo con Kiko Rivera. El DJ entró en Viva la vida para hablar de la estrecha relación que mantuvo con Mila Ximénez en sus últimos años de vida y la presentadora aprovechó la ocasión para preguntarle por la difícil situación familiar que atraviesa con su madre y su tío.

Emma García informó al andaluz de que la tonadillera le había lanzado un mensaje emocionada desde Top Star, talent show de Telecinco en el que ejerce de jurado junto a Risto Mejide y Dana Paola. "Hostia. Yo es que, como el resto de España, no veo ese programa", soltó Kiko Rivera, mofándose del fracaso en audiencias que ha tenido el formato de Mediaset.

Kiko Rivera, impasible ante el mensaje indirecto que le envió su Isabel Pantoja

"¡Toma zasca!", exclamó Enrique del Pozo, sorprendido por el ataque de Kiko Rivera a su madre por su último fracaso televisivo. Enseguida, la presentadora de Mediaset dio paso a un vídeo en el que se recogían las palabras de la artista hacia una concursante que interpretó su emblemático Hoy quiero confesar. "Cuando lo he escuchado, me pongo enferma porque te lleva a muchos recuerdos. Tú te tuviste que retirar para cuidar a tus hijos. Yo intenté retirarme para estar con mi hijo, entonces solo tenía uno, y mi marido. Pero no pudo ser. Tuve que seguir cantando", dijo emocionada Pantoja.

"Nada nuevo, ¿no?", soltó indiferente Kiko Rivera al ver el vídeo. Emma García destacó que, al menos, parece que su madre le sigue teniendo presente en su vida. "A mí me valen las cosas de verdad, no el postureo. Esto es así, Emma", criticó Rivera. "La vida me ha puesto esto por delante y tengo que hacerme más fuerte y pensar en los míos que son mi mujer y mis tres hijos", concluyó, demostrando que sigue muy dolido con su progenitora.