Iker Jiménez: "¿Por qué el caso de Yaiza, igualmente dramático que el de las niñas de Tenerife, no tiene el mismo eco?"

Iker Jiménez lleva semanas informando sobre el mediático caso de las niñas de Tenerife en Horizonte. El presentador reformuló la escaleta de su programa el día que se confirmó la aparición del cadáver de Olivia, mientras que en las últimas fechas se ha limitado a dar la última hora sobre la búsqueda de Tomás Gimeno y Anna, la niña pequeña.

Pues bien, este domingo el periodista quiso cerrar Cuarto Milenio reflexionando sobre la cobertura mediática que se le da a ciertas noticias. "Hay una cuestión que siempre está ahí ¿Qué te prohíben contar? ¿Cuál es la línea roja? Hay personas convencidas de esto, quizás ya es una primera reflexión, es decir, el público cree que no se puede contar toda la verdad", empezó diciendo.

"Siento decepcionarles, pero aquí nunca me han coartado la libertad. Claro, que esto queda menos película y menos emocionante", prosiguió para preguntarse: "¿Esto es una rareza? ¿Es algo extraordinario? ¿Por qué?".

"Esta semana mismo, a raíz de los acontecimientos trágicos de las niñas de Tenerife, había una cuestión que se repetía que no sabía bien cómo responder. Voy a intentarlo. Yo en el 99,9% de las ocasiones he dicho lo que he querido en antena y nadie me ha impuesto la censura", aseguró Jiménez.

"Estos últimos siete días todos me preguntaban me preguntaban de qué depende que algunas noticias estén todo el rato siendo noticia y otras no. Cuando ocurre el suceso de Canarias es de lógica, ¿cómo no va a estar todo el día en la tele y en los medios? Es un hecho tan extraordinariamente trágico que no hace falta explicarse. Esto ha sido de siempre, no de ahora".

Iker Jiménez: "Parece que en esta sociedad Disney el suceso no debe existir"

"Esa corriente que existe de criticar a otros programas que hacen sucesos... Es que en esta sociedad Disney yo no sé qué ocurre que parece que el suceso no debe existir. El suceso ha existido desde los pliegos de cordel del medievo. Los periodistas han estado para contar los sucesos y ahora parece que eso está mal", dijo.

Iker continuó su comentario preguntándose "por qué otros sucesos casi igualmente dramáticos casi no tienen eco" refiriéndose al caso de Yaiza, la niña de cuatro años que fue asesinada por su madre, Cristina Rivas, en Sant Joan Despí (Barcelona) para vengarse de su expareja.

"En el caso de las niñas de Tenerife hay unos componentes puramente lógicos que hacen que tenga a todo un país volcado en la búsqueda. Cuando hay una búsqueda, creo que es de cajón, existe una tensión colectiva y un deseo de que caso sea conocido para que exista una esperanza", se explicó el presentador.

"¿Quién decide dónde poner el foco? ¿Qué hay para que se ponga el foco en una cosa? Es difícil de saber, ya que en los medios hay tantas sensibilidades como cabeceras", se reafirmó insistiendo que, en su caso, no existe "un señor oscuro" que le dice "de esto no hables".

