Conan O'Brien dice adiós al 'late night' americano: así será su próximo proyecto en televisión

Conan O'Brien está de despedida. Poco a poco, la estrella del late night estadounidense ha ido diciendo adiós al público de una franja que lo catapultó a la primera línea de la televisión americana. Las noches de la pequeña pantalla, marcadas por el humor, las entrevistas y las actuaciones musicales, pierde a uno de sus rostros más emblemáticos.

El presentador puso el pasado jueves el broche de oro a su andadura profesional en el canal TBS, donde lleva conduciendo desde el año 2010 su programa Conan. Esta ha sido la última etapa de O'Brien en el late night después de casi tres décadas entreteniendo a los espectadores más nocturnos.

Allí desembarcó en septiembre de 1993 para sustituir a David Letterman, uno de los grandes clásicos de la industria, que dejaba la NBC para marcharse a la CBS. Así, el programa Late night with David Letterman pasó a llamarse Late night with Conan O'Brien. El cómico daba el salto como presentador de la NBC después de ganarse el favor de los responsables del canal gracias a su trabajo como guionista de Saturday Night Live, donde también dio sus primeros pasos delante de las cámaras como extra.

Así fue la última noche de Conan O'Brien

Su buena labor en el clásico formato americano le valió para que Los Simpson lo ficharan como guionista, siendo responsable de algunos de los capítulos más recordados de la serie de animación, como Marge contra el monoraíl o Homer va a la universidad, entre otros. Ahora, casi treinta años después, O'Brien dice adiós a la noche, donde triunfó gracias a un humor muy particular, marcado por lo absurdo y alejado, al contrario que otros presentadores de a franja, de la actualidad política o el mundo de las celebrities.

En su último programa, Conan contó con invitados de altura, como Tom Hanks, Steve Martin, Sarah Silverman, Will Ferrell o Jack Black. Finalmente, O'Brien se puso delante de las cámaras para realizar uno de sus últimos discursos: "He dedicado toda mi vida adulta, toda, a seguir a esa extraña y espectral intersección entre lo inteligente y lo estúpido", empezó diciendo. "Hay mucha gente que dice que los dos no pueden coexistir, pero, por Dios, os lo digo, es algo en lo que creo de forma religiosa. Cuando lo inteligente y lo estúpido se mezclan, es algo difícil, pero si lo consigues, creo que es la cosa más bonita del mundo", defendió.

Los planes de futuro de Conan O'Brien en televisión

El adiós de Conan O'Brien al late night no trae consigo una retirada profesional, sino un cambio de aires. El cómico se traslada ahora a un programa semanal de variedades que se emitirá a través de HBO Max, lo que le reportará un ritmo de vida y de trabajo mucho más sosegado del que exige un programa diario. Según han adelantado, O'Brien seguirá la línea de lo que venía haciendo en los últimos tiempos en su show: salir del plató para viajar a países como Cuba o Armenia, trasladando a sus calles el humor que le caracteriza para dar así su propia percepción del mundo.

El adiós de O'Brien contó también con un último invitado de lo más especial: Homer Simpson. Este calificó al presentador como "una raza en extinción". "Solo quedan unos 800 como tú", añadió reivindicando cómo Conan O'Brien fue uno de los pioneros en una franja que hoy en día es el sueño de muchos humoristas y profesionales del medio.