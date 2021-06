Un soltero de 'First Dates' dice que su ídolo es Santiago Abascal: "Es un tío con dos cojones"

Cuatro ha retomado la emisión de nuevas entregas de First Dates por el parón de la Eurocopa. Gabriel fue uno de los protagonistas de este jueves. Este valenciano de 29 años entró fuerte diciendo que "me gustan mucho las mujeres. entro a todas, me da igual esta que la otra".

El soltero se definió ante Carlos Sobera como una persona "alegre, extrovertida, alegre, risueña y simpático" y cuya filosofía es "disfrutar de la vida al máximo, en todo lo que se pueda".

La sorpresa (o no) que se llevaron los espectadores fue cuando Gabriel dijo que sus ídolos eran Julio Iglesias y Santiago Abascal, "un tío de puta madre y con dos cojones, que defiende el país. Lo que no se atreve a decir nadie lo dice él".

Sin embargo, Gabriel no tuvo suerte y no pudo conquistar a Cristina, su cita. Y todo tras hablar sobre las labores domésticas. "¿Sabes cocinar, planchar y todo eso?", preguntó él a lo que ella dijo: "No, planchar olvídate".

Él la terminó de liar al decir que "me suelo hacer la cena, el día que viva solo ya me acostumbraré a cocinar o si te encuentro a ti, ya me cocinarás tú". "Que yo cocine bien y que me guste, no quiere decir que yo te cocine", soltó ella.

La 'guinda' fue cuando Gabriel dijo a Cristina que era de Vox y de Santiago Abascal. "A mí es que ese señor me da miedo", espetó ella.