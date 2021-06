La llamada a 'Sálvame' que ha terminado de romper a Jorge Javier: las emotivas palabras de Alba, hija de Mila Ximénez

Sálvame ha dedicado su programa de este jueves a Mila Ximénez, fallecida a los 69 años víctima de un cáncer de pulmón. Todos sus compañeros han recordado anécdotas vividas con ella y rostros como María Teresa y Kiko Rivera han querido intervenir para homenajearla.

Durante toda la tarde, Jorge Javier Vázquez como el resto de colaboradores han mantenido una gran entereza. Sin embargo, a media tarde se ha producido algo que no estaba en el guion de este especial: la llamada de Alba Santana, la hija de Mila. Sus palabras han acabado por romper a todos. "Hay una persona que quiere entrar para hablar con nosotros", avisaba el presentador: "Alba".

"Jorge, soy yo", decía con la voz quebrada. "Disculpadme si me tiembla, pero he encontrado un poquito de fuerza para entrar porque creo que a mi madre le gustaría que os diera las gracias. Gracias por el día de hoy, gracias por tantos años, tanto cariño, gracias por ayer, la cantidad de gente que vino a darme abrazos, un beso, un hombro para llorar. Os lo agradecerá toda la vida".

"Quería deciros que, de alguna manera, la hemos compartido (...) Aunque ya no esté, siempre, siempre la vamos a llevar en el corazón, no solo los que estáis en plató, también los que estáis detrás, toda la gente que la ha seguido", ha proseguido al tiempo que Jorge Javier rompía a llorar a lágrima viva por primera vez. "Solo tengo palabras de gratitud. Gracias de todo corazón".

Jorge Javier rompe a llorar en 'Sálvame' por la llamada de Alba Santana, la hija de Mila Ximénez

Tras estas emotivas palabras de Alba, Jorge ha tomado aire y se ha armado de valor para responder. "Alba, eres muy generosa al decir que la hemos compartido porque yo tengo la sensación de que la hemos compartido. Era tu madre y tenía un pasión por ti. Para ella, era fundamental saber que tú eras tan feliz, no tenía ninguna preocupación contigo", ha dicho mientras se le caían las lágrimas.

A continuación, Alba ha explicado que el último año de su madre ha sido durísimo. "No me gustó verla con miedo, y durante la enfermedad tuvo miedo, pero la muerte la afrontó con mucha paz y se fue tranquila sabiendo que yo me quedaba bien cuidada y muy querida", ha señalado en Sálvame.

"Os oigo hablar de ella en pasado y todavía no me lo puedo creer, no me lo creo, no estará físicamente conmigo pero en mi recuerdo estará siempre", ha asegurado para terminar diciendo: "A mí me dio lecciones hasta el último momento, y mis esfuerzos se centrarán en pasarle esas lecciones a mis hijos. Era una loquita maravillosa, le decíamos que nos hiciera señales y decía 'Mira, cuando veas un coche cargado de bolsos Louis Vuitton, ahí estaré yo",