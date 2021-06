Roberto Leal tiene nuevo programa en Antena 3, tras 'Pasapalabra' y 'El desafío'

Roberto Leal suma y sigue en Antena 3. El presentador de Pasapalabra y El Desafío tiene nuevo proyecto en la casa, a la que llegó hace poco más de un año. Se trata de Lego Masters, la nueva apuesta de entretenimiento para el próximo curso de Atresmedia.

La edición española de este talent show de Banijay Group que busca a los mejores constructores de Lego estará producido por Shine Iberia (MasterChef) y será presentado por Roberto Leal, según informa FormulaTV.

Como decimos este será el tercer trabajo del presentador sevillano en el grupo de San Sebastián de los Reyes, que sigue jugando a otra liga con Pasapalabra todas las tardes y ya graba la segunda temporada de El desafío con Omar Montes, Jesulín y Lorena Castell de concursantes.

Así es la mecánica de 'Lego Masters'

La mecánica es la siguiente: ocho parejas de aficionados a los juegos de Lego se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca.

Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en Lego que decidirá quién continúa en la competición.

Lego Masters es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a Mask Singer y I Can See Your Voice (Veo cómo cantas), también adaptados por Atresmedia.

Aun no se ha especificado la cadena de emisión ni la fecha de estreno del formato porque todo está en una fase muy inicial. Hace poco, Atresmedia abrió el casting.