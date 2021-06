Jorge Javier confiesa que ha estado a punto de dejar la televisión: "Mila me ha dado ganas de vivir"

Sálvame ha rendido homenaje este jueves a Mila Ximénez, fallecida a los 69 años víctima de un cáncer de pulmón. El programa en el que ha trabajado la última etapa de su vida ha comenzado con Jorge Javier y todos los colaboradores en el centro del plató mientras Merche interpretaba Si te marchas, la canción que la propia Mila hizo suya.

Ya metidos en faena, los tertulianos han ido recordando anécdotas vividas con su compañera, como los audios de WhatsApp que mandaba cuando estaba enfadada. Ha sido entonces cuando Kiko Hernández ha querido poner en valor el trabajo de Jorge Javier Vázquez que, con gran entereza, se puso al frente de Sálvame y de Supervivientes el mismo día que su amiga falleció.

"¿Te puedo decir una cosa, Jorge? Gracias por lo de ayer y gracias por lo de hoy porque si hay alguien que ha sido muy amigo de Mila, ese eres tú, y que nos estés sacando una sonrisa en un momento tan duro para nosotros, yo de verdad, agradezco el esfuerzo que estás haciendo", ha dicho uno de los integrantes del 'eje del mal' de Sálvame.

El presentador ha aprovechado esto para confesarse ante las cámaras diciendo que "el duelo lo llevo haciendo desde hace unos meses y cuando yo me despedí de ella el martes pasado me di cuenta de lo mal que había estado, de cómo han sido estos últimos meses, muy mal".

Jorge Javier: "Empecé a hacerme a la idea de que en julio desaparecía un temporada larga"

El catalán, a continuación, ha contado que estuvo a punto de dejar la tele. "Muchas veces, cuando estás en esta profesión, que tiene tanto que ver con tu vida, una de las salidas más recurrentes en tu mente es 'quiero dejarlo'. Por lo que sea. Y creo que nos pasa a todos siempre que tenemos un problema", ha dicho.

"Tengo que decir que, en esta ocasión, ha sido la vez que más cerca he estado de dejarlo. Me ha faltado muy poco. Yo empecé a hacerme a la idea de que en julio desaparecía una temporada larga porque llevaba unos meses que no veía ningún tipo de salida y me veía incapaz, había perdido la ilusión, no tenía ganas de nada, había perdido la curiosidad a todo y yo lo achacaba a la pandemia".

Sin embargo, el día que se despidió de Ximénez fue un punto de inflexión. "A mí Mila me ha reconciliado con la vida y me ha vuelto a dar ganas de vivir", ha señalado. "Fíjate qué curioso, justo cuando se va, lo que ha hecho ha sido como empujarme y decir 'no, no, hay que seguir'. Todo lo que antes era un caos y negrura, ahora todo es luminosidad".

