El gran cabreo de Sonsoles Ónega con un tertuliano de 'Ya es mediodía': "¿Quieres que me echen?"

Ya es mediodía se ha hecho eco este jueves de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, quien ha remitido un oficio a la Policía Científica en el que solicita un análisis "exhaustivo" de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron la presunta agresión del líder de Más País, Íñigo Errejón, a un vecino de Lavapiés para que mejore su calidad con la intención de esclarecer los hechos denunciados.

El atestado policial de la Comisaría Centro de Madrid recoge la denuncia de un vecino de 67 años de Lavapiés que asegura haber sido víctima de una agresión por parte de Errejón el pasado 2 de mayo después de pedirle un 'selfie' al dirigente. El denunciante dijo a las autoridades policiales que el diputado le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

Sin embargo, según publicó El Confidencial, el hombre rechazó ser atendido por un sanitario y acudió a Urgencias días después, donde recibió el alta como "asintomático". "La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera", dijo Errejón en una rueda de prensa tras reconocer que el denunciante, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le "comenzaron a gritar" y a insultarle.

Sonsoles Ónega se ha hecho eco este jueves de la noticia, abriendo un encendido debate entre sus tertulianos. "Las imágenes no son muy claras, pero a él se le ve, él estaba en el escenario del crimen", defendió Manuel Cerdán, al que la presentadora recordó que "eso él no lo niega". "Él niega los hechos. Algo pasó", añadió la periodista.

"No, no, no. O no. Algo pasó... o no. Este es un procedimiento en el que la pena es el proceso, en el que se te arrastra durante meses en programas dando voz a este tipo de informaciones", rechazó Javier Ruiz. "Digo que él reconoce la bronca, no quiero sembrar la duda, por dios", aclaró la presentadora.

"A mí, como ya me empieza a cansar de que te arrastren el nombre y luego se archive, me gustaría saber si hay o no sustancia. Es lo de siempre, para todos, pero cada vez que a alguien le va bien electoralmente en la izquierda empiezan a surgir cosas absolutamente alucinantes", añadió Javier Ruiz, a la que Cifuentes llevó la contraria poniéndose como ejemplo.

En ese momento, Manuel Cerdán intentó defender su postura mientras Sonsoles Ónega les hacía saber que debía parar para una pausa publicitaria. "Estoy fuera de tiempo, compañeros", informó. El tertuliano desoyó a la presentadora y volvió a intentar dar su opinión con vehemencia. "Te he pedido la palabra desde hace cinco minutos", se quejó el periodista. "No, no, no, Cerdán, estoy fuera de tiempo. ¿Qué quieres, que me echen? ¿Cerdán, me echan? ¿Me contratas luego tú?", dijo enfadada Sonsoles antes de dar paso a publicidad.

