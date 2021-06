Ángel Martín sorprende con un mensaje sobre Mila Ximénez: "Se tomaba con humor nuestras bromas en 'SLQH'

Ángel Martín ha querido dedicar unas palabras a la muerte de Mila Ximénez. El actor habitualmente cuelga en Twitter un vídeo informativo donde comenta algunos titulares del día y, este jueves, lo ha finalizado con la triste noticia del fallecimiento de la colaboradora de Sálvame.

"Ayer murió Mila Ximénez y me jodió", dijo en los instantes finales de su discurso que, en parte, ha sorprendido a sus seguidores. Sin embargo, Martín se explica: "Porque aunque no la conocía nunca personalmente, alguien cercano me dijo que las bromas que hacíamos sobre ella en Sé lo que hicisteis se las tomaba con humor".

Ángel Martín: "Ayer murió Mila Ximénez y me jodió"

Todos los buenos amantes de la televisión recordarán que el programa de La Sexta se nutría de imágenes de programas de Telecinco, a los que criticaba en clave de humor. Pero una sentencia prohibió a La Sexta, y en especial a SLQH, seguir emitiendo contenidos de la cadena rival.

"Además era una gran tipa", finaliza Ángel Martín mandando un "beso enorme a la familia" de la periodista, escritora y colaboradora del programa de Telecinco, además de haber sido una de las concursantes de Supervivientes.

