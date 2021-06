El castigo de 'Supervivientes' a Anabel Pantoja, ¿una carambola para proteger a Olga del fenómeno Rocío Carrasco?

Raro suceso el que ha ocurrido estos días en Supervivientes 2021. A pesar de la gran polémica en la que se vio envuelta Sandra Pica, acusada de dar a los concursantes información del exterior, y de las advertencias que la organización dio a Anabel Pantoja para que no volviera a ocurrir lo mismo, la sobrina de la tonadillera la ha liado, filtrando inexplicablemente nuevos datos delante de las cámaras del programa.

La colaboradora de Sálvame llegó a los Cayos Cochinos el pasado martes para reencontrarse con Omar después de dos meses separados. A la prima de Kiko Rivera le bastaron pocas horas para acabar yéndose de la lengua, contándole a su 'negro' cosas que se han visto en España sobre su paso por el reality.

Lea también: Lara Sajen quita importancia a la frase de Olga y le da la razón: "Es mejor que me tengas de amiga que de enemiga"

Este jueves, durante la gala, Jorge Javier le ha reprochado públicamente su actitud. "Vaya con todo lo que has largado por esa boca, contando lo que te ha dado la gana del exterior", la ha recriminado el presentador antes de dar paso a un vídeo en el que se recopilaba todo lo que Anabel contó a su prometido. "No te fíes de la gente que te dice que te quiere mucho, que los únicos amigos que tú tienes aquí son Lola y Alejandro Albalá. Tienes que luchar para llegar a la final porque te lo mereces", ha empezado diciendo.

"Yo doy todo por defenderte y María Patiño y Lydia al principio te apoyaban igual", le ha informado, dándole datos sobre lo que se ha dicho de él en los platós de Mediaset. Anabel también desveló información a Lola, a la que aseguró que no se va a ser expulsada del concurso porque al gente la adora. Además, les contó que Sandra Pica había decidido dejar de forma definitiva a Tom.

Las filtraciones de Anabel, ¿un teatro para proteger a Olga?

Tras ver las imágenes, Anabel se intentó justificar, afirmando que no contó nada que no supieran por los propios contenidos del programa. "Que yo sepa, cuando llegué aquí a Omar ya le habían puesto el vídeo de Gianmarco hablando mal de él y de Lara imitándole. No creo que haya dado información que le perjudique, si es así pido disculpas", le ha dicho a Jorge Javier.

Lea también: Ana Rosa y Joaquín Prat atizan a Supervivientes por hacer a Olga leer el no tiene coño de Rocío Carrasco

Tras despedirse de Omar, Anabel fue trasladada a Playa Destierro, donde el presentador le informó de que sus chivatazos iban a tener consecuencias. "En el programa estamos muy decepcionados contigo. Tu actitud ha sido un auténtico despropósito. Has relatado todo tipo de información del exterior a sabiendas del perjuicio que esto podía ocasionar", ha empezado diciendo Jorge Javier.

"La organización de Supervivientes 2021 se está planteando aplicarte una sanción económica", le hizo saber antes de desvelar la medida que había decidido la organización del reality. "A partir de ahora las visitas familiares van a estar un tiempo muy breve y no van a hacer noche con los concursantes. Todo debido a tu visita", aseguró el catalán.

Esta insólita decisión llega a falta de pocas semanas para el final del reality y cuando Olga Moreno es la única concursante en liza que aún no ha recibido la visita de ningún familiar. Precisamente, tal y como informó Rocío Flores, esa sorpresa se producirá muy pronto, ya que la familia ha decidido que sea su hermana Rosa la que vaya a verla a Honduras. ¿Han sido entonces las filtraciones de Anabel Pantoja un montaje para proteger a la mujer de Antonio David Flores? ¿Quiere el programa evitar que la hermana de la robinsona le dé información cuando no estén las cámaras sobre todo lo que ha supuesto el documental de Rocío Carrasco?