La desconocida amistad de Cristina Cifuentes con Mila Ximénez: "Nos hemos mensajeado casi hasta el final"

Mila Ximénez ha muerto a los 69 años tras una lucha contra el cáncer de pulmón desde el verano pasado. Cristina Cifuentes ha querido aprovechar su espacio en Cuatro al día para hablar sobre su amistad con la periodista.

"El último mensaje se lo envié yo a ella ayer por la noche. Siempre contestaba super cariñosa, ya los últimos no los contestó y por eso no quise llamar a la familia para no molestar", comentaba.

La amistad entre la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la colaboradora de Sálvame surgió a raíz de su participación en el programa Hormigas Blancas. "Hablábamos mucho, a partir de ahí, hablábamos por teléfono o nos mensajeábamos", explicaba.

Cristina Cifuentes: "He tenido la suerte de conocer y tratar a la Mila más cariñosa"

"La enfermedad le daba una lucidez de la vida. Ha sido un palo muy gordo que se haya marchado justo en este momento", concluía la política sobre la colaboradora de Sálvame.