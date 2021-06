Ana Rosa, la 'guerra de productoras' con 'Sálvame' y su defensa de Rocío Flores: "Merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir"

El documental de Rocío Carrasco que durante varios meses acaparó los contenidos de los programas de Mediaset despertó lo que ya se conoce como la 'guerra de las productoras' en Telecinco, entre los programas de la mañana (El programa de AR y Ya es mediodía pertenecen a Unicorn Content) y el de la tarde (Sálvame está producido por La fábrica de la tele, igual que Rocío. Contar la verdad para seguir viva).

"Yo no tengo la sensación de estar en guerra con nadie y menos con los compañeros de La fábrica, con los que tengo una una magnifica relación", explica Ana Rosa Quintana sobre un asunto del que se ha hablado y escrito mucho en las últimas semanas. "Es la grandeza de esta cadena, que somos libres y cada programa puede expresar su opinión respecto de cualquier tema. Además, para que dos se peleen lo tienen que querer los dos, y yo no quiero. Ni con ellos ni con nadie", dice la comunicadora, que ha recibido algunos dardos últimamente, unos disparados desde el plató Sálvame y otros desde el plató del propio documental.

"Yo nunca me he peleado con ningún compañero, ni de esta cadena ni de otra. Admiro el trabajo que hace Sálvame, que es muy difícil, y La fábrica es un gran generador de contenidos e ideas nuevas. Toda mi admiración. Entiendo, y ellos seguro que también, que cada uno tiene su opinión de las cosas y eso se llama libertad de expresión", asegura la periodista en un encuentro con los medios antes de cerrar la temporada televisiva.

Ana Rosa: "Dejamos de hablar del tema porque hicimos el mejor mes de audiencia en 16 años"

Esa 'guerra' se recrudeció cuando El programa de Ana Rosa dejó de comentar el documental de Rocío Carrasco. La decisión no debió de sentar bien en la otra productora y Carlota Corredera hizo un comentario desde el prime time de Telecinco apuntando a "los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema".

"Estuvimos dos meses y le dedicamos más de 10 horas, pero cada programa tiene sus objetivos y escaleta", explica Ana Rosa, que precisa un poco más sobre el motivo que les llevó a omitir el asunto en su 'club social'. "Dejamos de hablar del tema porque hicimos el mejor mes de audiencia en 16 años", lanza.

"No entiendo que se quiera imponer a nadie lo que tiene que pensar"

Lo que está claro es que antes de ese silencio el documental había despertado todo tipo de opiniones en AR. "Para mí se ha hecho un poco largo. ¿Ha habido discrepancias? Sí, claro, pero cada uno tiene derecho a dar su opinión. Nadie está en posesión de la verdad ni hay opiniones únicas", comenta la presentadora. "Hablando de este tema, el nuestra tertulia había gente que estaba muy a favor de lo que se decía, otros que tenían dudas... esto se llama libertad de expresión". Y añade: "No entiendo que se quiera imponer a nadie lo que tiene que pensar".

Ana Rosa ha tenido en su nómina de colaboradores a Rocío Flores, hija de Carrasco. "La llamamos mucho antes de la docuserie", insiste Quintana, que recuerda que su labor era hablar de Supervivientes, aunque en alguna ocasión comentó algo del documental sobre su madre.

"Rocío Flores merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir"

"Es una chavalina, está pasando un momento espantoso en su vida", dice la presentadora. "Son unos tiempos muy difíciles para ella. Ha demostrado que tiene una gran fortaleza, no sé si nosotros hubiéramos soportados lo que está soportando con la edad que tiene", declara sobre Rocío Carrasco, con quien la semana pasada tuvo unas palabras tras el conflicto que había tenido la noche anterior en el Supervivientes.

"Se merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir. No hay derecho a querer hundir a una niña de 24 años. Nadie tiene derecho a eso", contesta Ana Rosa sobre la hija de Rocío Carrasco, cuyo futuro en El programa de AR todavía no está asegurado. "Todavía no hemos decidido los fichajes de la próxima temporada".

