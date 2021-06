Lara Sajen quita importancia a la frase de Olga y le da la razón: "Es mejor que me tengas de amiga que de enemiga"

"Prefiero tenerla de amiga que de enemiga". Esa frase que Olga Moreno pronunció sobre Lara Sajen a escondidas lleva dando que hablar varios días es los programas de televisión. Todos esperaban el momento en que Supervivientes desvelase a Lara quién lo había dicho. Sin embargo, la concursante no se lo tomó tan mal como todos preveían.

"Será en un momento en que me he enfadado con ella, pero nunca me he enfadado con ella. No me imaginaba ni que hubiera sido yo", dijo Olga cuando el programa puso la frase y Lara descubrió que lo había dicho su mejor amiga en la isla. "Quiero a Lara desde el minuto uno. No recuerdo haberlo dicho", añadió Olga. Gianmarco, que estaba a su lado cuando pronunció la frase, tampoco se acordaba.

Jorge Javier quiso saber lo que opinaba Lara y si le había molestado. "No tanto por la frase ni porque lo haya dicho ella, sino por el tono... Antes de que supiese quién lo había dicho, ya dije que la frase me tocaba... y que lo haya dicho ella, pues me duele. Pero...nos llevamos muy bien, tampoco se lo quiero tener en cuenta", dijo Lara Sajen, que no estalló como se esperaba, por mucho que Jorge Javier pinchó un poquito más dando pistas sobre el contexto en el que se dijo.

"Estaba con Gianmarco", apuntó el presentador. "Era un momento que Gianmarco decía que no se terminaba de fiar de Lara y Olga dijo eso", siguió el conductor del reality.

Lara no da importancia a la frase de Olga y le da la razón: "Es mejor que me tengas de amiga que de enemiga"

Sin embargo, Lara apenas reaccionó e, incluso, acabó dando la razón a Olga. "Te digo una cosa: es mejor que me tengas de amiga que de enemiga", bromeó. "Y tanto", apostilló Olga. "Tengo otras preocupaciones como para dar importancia a eso, que no se lo tengo ni en cuenta".