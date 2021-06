'Mask Singer' destapa a Rana y Medusa: Josep Pedrerol y la Spice Girl Bel B

Mask Singer destapó dos nuevas máscaras en la gala que Antena 3 emitió este miércoles y que tuvo como investigadora invitada a Chenoa. La cantante ayudó a Los Javis, Paz Vega y José Mota a identificar a los famosos que se escondían bajo los disfraces del programa.

La primera máscara eliminada de la noche fue Rana, un personaje que había despistado por completo a los miembros del jurado. Cuando se desprendió de la 'cabeza', quien apareció no fue otro que Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito.

"Nos tenemos que reír de nosotros mismos", dijo el periodista, que inicialmente había rechazado la propuesta para participar en el programa, pero luego se lanzo. "Me dije, ¿por qué no?", comentó a Arturo Valls. "Soy arrítmico, no sé cantar ni bailar", explicó a los investigadores, que aplaudieron su actitud sobre el escenario de Antena 3.

La Spice Girl Bel B era Medusa en 'Mask Singer'

Las sorpresas continuaron al final de la noche, cuando Mask Singer destapó a Medusa, uno de los personajes que más interés había despertado desde el principio por tratarse de una estrella internacional.

Medusa era Mel B, integrante de las Spice Girls, y su presencia en el plató de Antena 3 desató la locura, especialmente entre Los Javis, que recordaron la "inspiración" que les dio la girlband cuando eran unos adolescentes. "El resto de Spice Girls se van a enfadar conmigo por no decírselo", bromeó Mel B sobre la discreción con la que había tenía que hacer este trabajo en España.

