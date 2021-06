Jorge Javier desvela emocionado cómo fue su despedida con Mila Ximénez: "Jamás lo voy a olvidar"

Tarde durísima la que han tenido que vivir los colaboradores de Sálvame. "El día más duro de la historia del programa", ha expresado Jorge Javier Vázquez en el arranque de una emisión en la que el presentador y su compañeros han rendido homenaje a Mila Ximénez tras su fallecimiento.

Durante la tarde, todos los tertulianos han dedicado algunas palabras hacia la sevillana. Y mientras que Belén Esteban ha expresado lo difícil que era para ella sentarse un día como hoy en el plató de Telecinco, un Kiko Hernandez abatido ha compartido con la audiencia el último mensaje que le envió su amiga días antes de morir.

Al final del programa, Jorge Javier quiso agradecer la generosidad de la familia de Mila Ximénez, quien ha mantenido informado en todo momento a sus compañeros de cómo evolucionaba su estado de salud. Fue entonces cuando el catalán quiso hacer público cómo fue su despedida de Mila en la casa de la colaboradora.

Así fue la despedida de Jorge Javier y Mila Ximénez

"A mí me llamó Alba el martes de la semana pasada, diciéndome que Mila quería verme y despedirse de mí. Yo me despedí de ella el martes pasado y jamás le agradeceré lo suficiente a Alba que se haya puesto en contacto conmigo. Para mí, poder despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo", empezó valorando Jorge Javier, que asegura que no se dio cuenta "de lo mal que estaba hasta que me despedí".

"Se lo agradeceré siempre a la familia. Quería conservar la despedida que tuve con Mila para mí, pero cómo fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso... Fue una despedida tan llena de luz que quiero compartirlo con todos vosotros. A Belén se lo conté y se quedó mucho más tranquila. Me impresionó su lucidez y su serenidad", ha desvelado el catalán.

"A mí preocupaba que Mila, una mujer que también tenía mucho de atormentada también, se enfrentara a este trance con miedo. Y me dejó tan tranquilo verla cómo estaba. Que mi amiga Mila, mi compañera de viaje, me permitiera despedirme de ella es algo que jamás lo voy a olvidar", ha expresado el presentador emocionado.