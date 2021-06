Kiko Hernández desvela en 'Sálvame' el último mensaje que le dio Mila Ximénez: "Desde el cielo nos mandará señales"

Tarde durísima la que han tenido que vivir los colaboradores de Sálvame. "El día más duro de la historia del programa", ha expresado Jorge Javier Vázquez en el arranque de una emisión en la que el presentador y su compañeros han rendido homenaje a Mila Ximénez tras su fallecimiento.

Kiko Hernández apareció más tarde en el plató de Telecinco, completamente abatido por la muerte de su amiga. Nada más verlo entrar al estudio, Jorge Javier ha ido corriendo a darle un sentido abrazo ante las cámaras de Telecinco.

Acto seguido, el colaborador se ha sentado junto al resto de tertulianos y han recordado juntos la primera gran bronca que ambos protagonizaron en Sálvame. "Tuvimos una y no más", dijo emocionado Hernández. "Se me ha ido una amiga como pocas he tenido. Yo voy a tirar para adelante, pero me va a costar muchísimo", ha reconocido el tertuliano, recordando con humor las continuas quejas que soltaba cada tarde su compañera de batallas en el llamado 'eje del mal'.

Kiko Hernández desvela el último mensaje que le dio Mila Ximénez

"Esos pequeños detalles los voy a echar tanto de menos", ha seguido diciendo entre lágrimas el colaborador. "Estoy también enfadado. A lo mejor es complicado, pero lo quiero decir. Creo que en tu vida hay que tomar las decisiones que quieras. Pero yo he escuchado como a lo mejor se le daban esperanzas y ella quería saber la verdad para del último tiempo que le quedara decidir qué hacer con su vida. Creo que no han sido muy claros con ella y que podía haber hecho este año otras cosas", ha dicho dolido Kiko, al que Jorge Javier ha llevado la contraria.

"Kiko es que eso es imprecedible", ha expresado el presentador. Acto seguido, Hernández ha querido compartir con el público el último mensaje que el envió Mila a través de su hija para él y todos sus compañeros. "Mira qué generosa era, que me llamó su hija Alba y me dijo que Mila quería verme, pero que ya no daba tiempo, porque se encontraba muy cansada y quería que la sedaran. Me dijo que desde el cielo nos iba a cuidar a todos y que iba a estar muy pendiente de todos nosotros. Que nos va a hacer señales para que sepamos que sigue con nosotros", ha dicho abatido el tertuliano.