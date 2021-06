Risto Mejide reivindica la figura de Mila Ximénez: "Nadie puede negar su inteligencia y su bondad"

Risto Mejide ha alterado los contenidos del programa de este miércoles de Todo es mentira por la muerte de Mila Ximénez. El espacio de Cuatro, producido por la misma productora que el de Sálvame, ha querido rendir homenaje a la colaboradora y el presentador le ha dedicado unas bonitas palabras en el arranque de la emisión.

"Hay días que son más fáciles y días que son más difíciles para hacer un programa que pretende ser de humor. Hoy es uno de esos días que desde luego, pase lo que pase, tenemos que empezar por ella. Tenemos que empezar por Mila", ha empezado diciendo el presentador de Mediaset.

Lea también: Risto Mejide da trabajo a Ignacio Aguado tras dejar la política: nuevo colaborador de 'Todo es mentira'

"Yo no voy a ir del palo de que era superamigo de ella, porque no es verdad. Hay gente en la casa que la conocía muchísimo mejor que yo", ha reconocido. "Pero sí que he tenido algunas anécdotas y algunas conversaciones con ella. Como ocurre siempre con esta maldita palabra de seis letras, que no respeta y no perdona, uno no deja de quedarse consternado. Nos ha dejado Mila Ximénez, por si alguien todavía no lo sabía", ha recordado.

Risto Mejide: "Mila Ximénez ha dado mucho a nuestro medio"

Risto Mejide ha lanzado un alegato alabando la personalidad de Mila Ximénez, "una persona muy querida por mucha gente de esta casa": "Una persona que, al margen de si te gustaba o no te gustaba lo que hacía, hay cosas que jamás se le podrán negar a Mila. Entre ellas, su inteligencia, su bondad, su fragilidad...", ha valorado el catalán.

Lea también: Mediaset premia a Risto Mejide con un programa en el 'prime time' de Cuatro: 'Todo es verdad'

"Yo tuve la suerte de entrevistarla en el Chester y, como siempre ocurre dentro de un sector cuando alguien se nos va, creo que es de recibo hacerle un pequeño y humilde homenaje a una persona que tanto a dado a nuestro medio. Le ha dado mucho a nuestro medio y no solo en la televisión. Vamos a recordarla en el momento en el que más profundamente pude hablar con ella y recordarla como le gustaría, con alguna sonrisa", concluyó Risto antes de dar paso a sus colaboradores.

Durante la tarde, el programa ha recordado algunas de las declaraciones más sorprendentes de aquella entrevista junto al publicista.