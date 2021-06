Ana Rosa: "Pablo Iglesias la tomó conmigo; él se ha ido pero sus colegas siguen intentando acosar a los periodistas"

Ana Rosa Quintana cierra una temporada "difícil". "Ha sido un reto", dice sobre estos meses tan complicados que comenzaron en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia del coronavirus, y que ha continuado durante todo este curso.

En un contexto social, político y sanitario tan intenso, Ana Rosa dio un paso adelante y no dudó en posicionarse y mojarse cuando lo ha considerado. No ha dudado en criticar al Gobierno y el editorial con el que abre cada día su programa es uno de los momentos más esperados por muchos, tanto para aplaudirlo como para criticarlo.

"Estamos viviendo una situación límite, con la pandemia en la que todos hemos tenido personas enfermas o que han fallecido. Ha sido una situación casi de guerra. Después de 40 años de profesión, creo que me merezco decir lo que pienso. Lo hago honradamente y sin esconderme", explica la periodista, que ha tenido un encuentro con los medios de comunicación.

"¿Que soy crítica con el Gobierno? Hombre, claro, no lo voy a ser con los que no gobiernan. Los que no gobiernan, no gobiernan", señala. "Pero soy igual de crítica que era cuando gobernaba el PP y estaba la Gürtel y sacábamos los desahucios y al gobierno de entonces no le gustaba nada lo que hacíamos", recuerda.

"Y nuestra audiencia lo ha agradecido mucho", apunta Ana Rosa, que cierra su decimoséptima temporada en Mediaset con un 19,7% de audiencia, líder de las mañanas. "Estamos haciendo unas audiencias que ya no se recuerdan. Un día tuvimos un 28%, que son datos de antes de que hubiera programas en las mañanas en Cuatro o La Sexta".

Sánchez no se sienta con Ana Rosa: "Los presidentes no suelen salir mucho de su guarida"

Ana Rosa presume de tener en su programa "una mesa plural donde cada uno dice lo que piensa y lo que siente. Están representadas todas las opiniones y eso lo premia el espectador". También recibe en plató a los distintos líderes políticos pero, eso sí, no consigue que Pedro Sánchez vuelva a sentarse frente a ella. "El presidente del Gobierno ha elegido los informativos, el de Piqueras , cuando ha venido a Mediaset. Al programa no viene desde que era candidato. Bueno... los presidentes no suelen salir mucho de su guarida", lanza. "Pero nosotros invitamos a todo el mundo".

Quien tampoco ha vuelto a aparecer en el programa, ni en la escena política, es Pablo Iglesias. "Por cierto, ¿qué es de Pablo Iglesias?", pregunta de forma irónica sobre el líder de Podemos, que lo dejó de ser tras caer derrotado en las elecciones de Madrid. "Pablo Iglesias fue un soplo de aire fresco y el portavoz de muchos jóvenes. Estuvo muy bien el movimiento del 15M, lo que pasa es que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y cuando llegaron al Gobierno, entró en todas sus contradicciones", explica.

"Siempre tuve buena relación con él, pero no sé por qué últimamente la tomó conmigo. En las elecciones de Madrid no tenía foco y uso a periodistas para tenerlo. Y eso no es digno de él. Creo que se equivocó. No se puede señalar a periodistas", manifiesta. "Y no solo fui yo, también Vallés, Herrera... cualquiera que pusiera negro sobre blanco las contradicciones de Podemos. Él no está pero sus colegas siguen intentando acosar a los periodistas y eso no lo tenemos que aguantar", sentencia.