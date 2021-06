Jorge Javier presenta "el 'Sálvame' más triste de toda la historia": "Te queremos Mila Ximénez"

Telecinco no tenía previsto emitir este miércoles Sálvame para programar en su lugar un largo previo al partido de España contra Eslovaquia en el que La Roja se juega el pase a lo octavos de final de la Eurocopa. Sin embargo, la muerte de Mila Ximénez ha hecho cambiar los planes de la cadena, que ha celebrado una entrega especial del espacio de corazón que la catapultó a la fama.

Tras arrancar el programa con la antigua cabecera del formato, a la que Mila Ximénez puso su voz, Telecinco proyectó algunas imágenes de la colaboradora bajo la música del Solamente tú de Pablo Alborán, artista favorito de la sevillana y con el que esta mantenía una estrecha amistad. Acto seguido, apareció Jorge Javier en pantalla, de pie junto al plantel habitual de colaboradores.

"Muy buenas tardes. Hoy es un día muy triste para todos nosotros, el más triste de toda la historia de Sálvame. Hoy hemos perdido a nuestra compañera y amiga Mila Ximénez. A primera hora de esta mañana, Mila nos dejaba para siempre", arrancó diciendo el presentador, haciendo un gran esfuerzo por mantener el tipo.

"Durante esta tarde, rendiremos homenaje a una persona generosa, inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable, que dedicó todas sus fuerzas a entretenerles, a hacerles la vida más agradable. Hoy la televisión y el periodismo están de luto, porque se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones. Queremos mandarle un abrazo enorme a toda su familia, a sus hermanos, a sus nietos y, en especial, a su hija Alba. Te queremos Mila, no lo olvides", ha concluido el catalán, que más tarde reconocía que "se ha ido una de las partes más importantes de mi vida".

Belén Esteban, rota por la muerte de Mila Ximénez

Durante la tarde, todos los colaboradores de Sálvame, con Kiko Matamoros y Kiko Hernández como principales ausentes, han dedicado unas palabras de cariño hacia su compañera. "Llevábamos días esperando, pero cuando llega... es duro", ha empezado diciendo entre lágrimas. "Yo hoy no pensaba venir aquí, Jorge. Me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa, como a María, y he venido por lo que me has dicho: 'A ella le hubiera gustado que hubieras estado'. Prefiero que hablen mis compañeros, porque yo me bloqueo mucho y soy muy llorona", ha dicho la tertuliana, completamente rota.

"A ella la he adorado, pero también la hubiera matado en muchas ocasiones de mi vida porque a mí me las ha montado gordas, pero gordas", ha dicho mientras esbozaba una sonrisa. "Pero yo me quedo con la última temporada que estuve con ella. He pasado muy buenos momentos con ellos y también me ha hecho pasar muy malos momentos", ha añadido.