La inesperada reacción de Ábalos al zasca que le dio Ana Rosa Quintana en directo: "Yo tampoco lo entiendo"

Ana Rosa Quintana ha conectado este miércoles en directo con José luis Ábalos. La presentadora de Telecinco ha preguntado al ministro de Transporte y Movilidad por algunos de los asuntos políticos más recientes de la actualidad del país, especialmente sobre la polémica de los indultos a los independentistas presos.

El representante del ejecutivo defendió los acuerdos que a los que han llegado con determinadas fuerzas políticas: "Gobernamos con lo que ha decidido el pueblo español que es el Parlamento, con toda su pluralidad y su dificultad, ¡ya nos gustaría poder elegir socios!", destacó antes de que Quintana le preguntara por sus preferencias a la hora de formar gobierno.

Lea también: La primera reacción de Ana Rosa al ver a los políticos del procés salir de la cárcel

"¿A quién elegirían?", le cuestionó, planteándole la posibilidad de que pudiera elegir a otros partidos. "Lo hemos demostrado en otras ocasiones invitando a ello y recibimos un portazo, hoy lo han pagado aquellos que no quisieron realizar un proceso de reforma en este país", contestó Ábalos en un dardo a Ciudadanos por el fracaso de sus negociaciones en el pasado.

Ábalos da la razón a Ana Rosa tras su defensa a "los constitucionalistas"

Al escuchar sus palabras, Ana Rosa saltó a replicarle: "Yo le tengo que decir que los españoles de a pie, los que no militamos en ningún partido y decidimos nuestro voto según las ofertas de un partido a otro, quiero recordarles a todos, no solo al PSOE, lo del 'no es no', 'con Rivera no'... tampoco se entiende que los partidos constitucionalistas sean incapaces de ponerse de acuerdo. De verdad, que la gente no lo entiende señor Ábalos", le reprochó la presentadora.

Lea también: "¡Ana Rosa, manipuladora!": la reacción de la presentadora a los gritos de los independentistas desde Barcelona

En ese momento, Ábalos se mostró sorprendido por su declaración y reaccionó de la forma más inesperada. "Por supuesto, yo tampoco lo entiendo y soy una persona con responsabilidades", dijo dándole la razón a su interlocutora. "Ya, pero vemos los discursos del presidente del Gobierno cómo trata con guantes de seda a los independentistas y cómo es duro con la oposición del PP y oigo al PP como es de duro con el gobierno y digo, ¿en algún momento esta magnanimidad se puede ejercer con los que piensan distinto pero son todos constitucionalistas?", se preguntó.

Entidades Ana Rosa Quintana Presentadora de televisión Presentadora de televisión