Himar González ('El tiempo' de Antena 3) habla de la enfermedad por la que podría haber muerto: "Estuve muy mal"

Himar González preocupó a todos tras pasar un tiempo en el hospital, a finales de 2020. La presentadora de El Tiempo de Antena 3 estuvo en ingresada once días a causa de una infección interna muy grave, de la que no haber sido observada a tiempo, podría haber acabado con su vida.

Lea también: ¿Qué harían Pablo Díaz y Javier Dávila con el dinero del bote de 'Pasapalabra' si lo ganaran?

La meteoróloga se encuentra plenamente recuperada, seis meses más tarde de ese tremendo susto. Ahora ha sido cuando Himar ha contado más detalles sobre ese grave tropezón de salud. "Tuve septicemia", revela.

"Es una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo", dice en la revista Semana. "Además, estábamos en una época un poco fastidiada, era la segunda ola, era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien".

Himar González: "Me dijeron que 24 horas más tarde y no podría haber hecho nada por mí"

González cuenta que pasó 24 horas "con 40 de fiebre y no me bajaba nada". Una vez en urgencias, "la doctora me auscultó un poco, me puso unos antibióticos y me hizo unos análisis. No me dijo lo que era y luego ya salió un poco de todo".

La presentadora recuerda que "estaba muy mal, la sangre la tenía muy mal" y asegura que "la septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza". "Me dijeron que 24 horas más tarde y no podría haber hecho nada por mí", asegura.

Lea también: Vicente Vallés destripa la letra pequeña de los indultos y saca los colores a Pedro Sánchez: "No tienen una propuesta"

Himar cuenta que la septicemia le dejó secuelas: "Tuve una caída brutal de cabello, pero brutal. Casi me quedo calva. Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano". "Para mí fue un recordatorio más de que estamos aquí, de que hay que vivir el hoy porque el mañana no se sabe", reflexiona.