Paz Padilla se abre en canal con Bertín: "No tuve cojones de decirle a Antonio que se estaba muriendo"

Tras haber abierto las puertas de su casa madrileña a Bertín Osborne en su primera intervención en el programa, Paz Padilla le recibe en esta ocasión en la vivienda en la que transcurrían sus veranos cuando era una niña: la casa de sus abuelos maternos en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes.

Esta nueva cita de Mi casa es la tuya, tras la entrega con Isabel Díaz Ayuso, se verá este jueves en Telecinco (22.00) y en la que la presentadora, actriz, humorista y escritora andaluza hace gala de sus raíces y muestra su faceta más íntima.

En este significativo enclave, el pueblo de su infancia y de su marido Antonio, fallecido víctima de un tumor cerebral, Paz Padilla explica a Osborne cuál es su momento actual tras el duro proceso de la enfermedad y pérdida de su esposo. "Cuando supe que iba a morir fue como un hachazo. Era como la herida que sale cuando te quitan el hacha y empiezas a desangrarte. Ahí empecé a llorar y a llorar", relata.

Sin embargo, el desparpajo y el sentido del humor de Paz llenan de anécdotas y de emoción su relato, en el que aborda su historia de amor con Antonio e incluso su atípico entierro, en el que, como relata, "puse música en el entierro, la canción que bailábamos los dos y claro, la gente que estaba allí no se esperaba eso".

En la promo lanzada por Telecinco, Bertín pregunta: "¿Nunca le dijiste a él, en ningún momento, que se estaba muriendo?". "Yo no tenía cojones, porque era una cobarde", responde ella. "Si a mí me dicen 'llora, llora, que Antonio vuelve', estaría en la cama. Pero por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver".

La presentadora recientemente ha publicado un libro en el que plasma sus experiencias en torno a la pérdida de un ser querido. Paz Padilla también se refiere a la absolución de su marido en los casos de formación de la Junta de Andalucía en 2015.

Y junto a sus hermanos Lola, Ana, Sole, Luis y Manolo, que por primera vez aparecen en televisión, rememora divertidas anécdotas de su infancia. También se suman al encuentro su hija, Anna Ferrer; Iván Martín, novio de la joven; el diseñador e ilustrador Xoan Viqueira, amigo de Paz; y Rafa Guzmán y Luis Gutiérrez, dos de los médicos que han formado parte del proceso de acompañamiento que ha vivido la presentadora a raíz de la muerte de su marido.

Además, Paz y Bertín participan en una meditación al atardecer frente al mar guiados por Verónica, amiga de la presentadora. El encuentro incluye también la música del grupo Materia prima, que interpreta un tema compuesto especialmente para el marido de Paz: Volver a ti.