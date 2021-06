Javiér Dávila enseña lo que lleva en el bolsillo: su amuleto para ganar a Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

Javier Dávila está siendo un hueso duro de roer para Pablo Díaz, que podría ganar el bote de Pasapalabra dentro de muy poco. El abogado sumó este martes, 22 de junio, su participación número 69 y suma en su cuenta personal más de 25.000 euros.

Lea también: ¿Qué harían Pablo Díaz y Javier Dávila con el dinero del bote de 'Pasapalabra' si lo ganaran?

Los duelos entre ambos concursantes van camino de repetir otros anteriores como los que enfrentaron a Pablo con Luis de Lama o Nacho Mangut. Además, el concurso de Antena 3 sigue fuerte en audiencias pese a competir con la Eurocopa en Mediaset.

Este martes, los espectadores de Pasapalabra han podido conocer un poco más a Javier. El de Salamanca fue preguntado por Roberto Leal sobre lo que lleva en el bolsillo para atraer la suerte en el Rosco: "¿Es cierto que llevas unas piedras que son tus amuletos?".

Javier Dávila lleva un dado en el bolsillo como amuleto en 'Pasapalabra'

"Me las regaló mi amigo Martín, que tiene cinco años, pero no las puedo sacar. Se trata de un dado y podría tirarlo, pero no puedo sacarlo en El Rosco. Tengo mi amuleto, pero mirarlo así me da un poco de cosa y no puedo hacerlo", respondió Dávila enseñando la piedra en cuestión a las cámaras.

Lea también: La clave más evidente para saber qué día se llevará (o no) Pablo Díaz el bote de 'Pasapalabra'

Este martes, el amuleto le trajo suerte a medias porque Javier empató a 22 aciertos con Pablo en otro Rosco de infarto. Así pues, este miércoles, los dos volverán a luchar por un bote que asciende ya a 1.792.000 euros.