Ofelia agota por primera vez a los jueces de 'MasterChef' por "pesada": "No necesitas llamar la atención así"

La paciencia tiene un límite y Ofelia lo traspasó. La gallega terminó por desesperar tanto a María como a los jueces en la prueba de exteriores de la entrega de MasterChef que emitió La 1 este martes. Los aspirantes tenían que cocinar para los deportistas olímpicos con menús elaborados por Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.

La de Tomelloso consiguió la capitanía y el delantal dorado que le dio la permanencia una semana más en la primera prueba. Ya en la de exteriores, Ofelia se rebeló contra su capitana y se negó a recibir órdenes de María. "No tengo capitana a partir de ahora, no te hago caso. Y si bajo al foso, bajas tú", dijo para torpedearla.

"Ofelia, no te me pongas por encima, porque cuando tú eres capitana no te gusta que nadie se te ponga por encima", replicó María pidiendo respeto. "Me gustaría verte a ti con un delantal dorado, a ver cómo estarías... jugando con cangrejitos como en el segundo programa. Me has faltado diciéndome que no me ibas a hacer caso siendo tu capitana".

Después, los jueces reprocharon a la gallega su actitud. "Ofelia, desde el cariño, ¡qué pesada has sido!", le dijo Pepe Rodríguez: "Y me da rabia porque trabajas bien. No necesitas llamar tanto la atención de esa manera". "Me puse nerviosa, chef", espetó ella a lo que Pepe añadió: "Desesperabas a todo el equipo, hasta a Fran".

Toni, eliminado de 'MasterChef' tras su duelo con Arnau

Ya en la prueba de eliminación, y tras salvarse, Ofelia se disculpó: "Yo no hubiese hecho una capitanía mejor a María, y menos con una como yo en los equipos. Quiero pedir perdón, porque mi abuela decía 'si no sumas, por lo menos no restes'. Y yo no estaba restando, yo estaba restando y dividiendo".

"No sé si porque era María o porque no controlé mis emociones, y mira que llevo con gestión emocional desde los 11 años, pero pido mil disculpas, me avergüenza totalmente mi actuación de la prueba anterior", terminó de decir.

Ya en la prueba de eliminación, Toni acabó perdiendo el duelo contra Arnau, su máximo rival. El mallorquín ha sido un ejemplo en el talent culinario de TVE porque gracias a la gastronomía ha logrado superar sus problemas con las adicciones, con ayuda también de Proyecto Hombre.