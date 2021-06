Olga Moreno recibirá visita en 'Supervivientes': Rocío Flores desvela "la decisión de la familia"

Tras la visita de Anabel Pantoja a Omar Sánchez, en un reencuentro en el que ambos acabaron revolcándose apasionadamente por la arena de Cayo Paloma, Olga Moreno será la próxima concursante de Supervivientes 2021 en recibir la sorpresa por parte de un familiar.

La mujer de Antonio David Flores lleva semanas pidiendo que Rocío Flores viaje a la isla e incluso hace poco, cuando creía que no estaba siendo grabada, le confesaba a Gianmarco que tenía ganas de que fuera para que le "contara todo".

Sin embargo, no será la hija de Rocío Carrasco la que vaya a los Cayos Cochinos de Honduras para visitar a Olga Moreno. Así lo ha relatado ella misma este martes durante el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera: "Primero, en un vídeo que pusieron en 'Supervivientes' Olga dijo que quería compartir esta experiencia con su hermana Rosa, que es quien va a ir a verla", empezó explicando la joven.

Rocío Flores rechaza visitar a Olga en Supervivientes

"Segundo, es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. La mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita que es energía y buena vibra y va a flipar cuando la vea", ha concluido la defensora de la concursante, que se perderá la oportunidad de volver a la isla un año después de haber participado en el reality. "No vas porque no quieres", le reprochó entonces Marta López.

"Ya lo he explicado que ha sido una decisión que hemos tomado en familia. Yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir en estos momentos es su hermana que le va a transmitir energía y positividad", sentenció la actual colaboradora de El programa de Ana Rosa.