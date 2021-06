Vicente Vallés destripa la letra pequeña de los indultos y saca los colores a Pedro Sánchez: "No tienen una propuesta"

Vicente Vallés se ha hecho eco este martes la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los indultos a los políticos independentistas que fueron presos por el procés catalán. El presentador de Antena 3 Noticias ha analizado en profundidad la decisión tomada por el ejecutivo y algunas de las reacciones que se han desatado desde la oposición.

La medida fue aprobada el martes por la mañana durante la sesión del Consejo de Ministros. Tras la reunión, Pedro Sánchez ha comparecido en las inmediaciones de la Moncloa para defender los indultos como una manera de reconducir las relaciones con Cataluña a través del diálogo.

La decisión del Gobierno ha dividido a la opinión pública entre quienes consideran que este puede ser el primer paso para sanar la gran brecha social que se ha producido en la comunidad autónoma y los que piensan que esto supondrá una nueva intentona separatista por parte de los políticos catalanes.

Vallés: "No tienen una propuesta concreta para los independentistas"

Vicente Vallés ha asegurado en su informativo que la medida de los indultos tiene una letra pequeña que puede marcar el futuro de la política de nuestro país. "Han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas porque dicen que este no es el momento. Sí aseguran que están convencidos de que los independentistas no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque lo consideran un líder relevante", ha empezado diciendo el presentador.

"Y luego han dado un detalle interesante, porque los portavoces del Gobierno han tenido mucho interés en decir que ha habido una enorme unanimidad. Así lo han dicho. Por un lado la unanimidad no admite grados, una decisión no puede ser muy unánime o poco unánime. Una decisión es unánime o es mayoritaria. Más allá de este detalle, lo difícil es encontrar precedentes en los que un Gobierno hable sobre el grado de acuerdo en una decisión así, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado", ha zanjado suspicaz el periodista.

