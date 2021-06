El efecto Anabel Pantoja consigue expulsar a Palito de 'Supervivientes': Lola, destrozada

Palito Dominguín y Lola ya no están juntas. La pareja de concursantes que llevaba dos meses viviendo a solas en Playa Destierro ha quedado rota después de la última entrega de Supervivientes: Tierra de nadie.

Las participantes se jugaban la expulsión ante Omar, que ha pasado unos días viviendo con ellas. El Negro, novio de Anabel Pantoja, fue expulsado el miércoles pasado, justo cuando la colaboradora estaba de viaje para encontrarse con él. Ella pidió apoyo para su chico y los espectadores del programa se lo han dado, a pesar de que el concursante llevaba días queriéndose ir.

Lea también: Ana Rosa y Joaquín Prat atizan a 'Supervivientes' por hacer a Olga leer el "no tiene coño" de Rocío Carrasco

Cuando Carlos Sobera anunció la decisión de la audiencia, Lola quedó destrozada. "¡No, no, no!", gritó desconsolada, mientras Palito también se quedaba conmocionada. "Vaya dos se quedan aquí. Me gustaría que estuviéramos los 3 hasta el final pero haber perdido con estos dos de verdad no podría pedir más. Este es mi premio. No llegar a la final", dijo la hija de Lucía Dominguín.

Lea también: 'Supervivientes' se mofa de Olga Moreno, obligada a leer la frase que pronunció Rocío Carrasco: "No tiene coño"

Lola: "No sé qué decir porque no me lo creo"

"Ha sido durísimo, lo más duro que he hecho en mi vida. Me he sentido muy querida, también agotada, pero muy querida. Tengo una sensación de felicidad porque se queda Lola que quiero que llegue hasta el final y luche con toda su fuerza que sé que tiene y porque se lo merece. Omar, igual. Me voy feliz y orgullosa de lo que he hecho. He estado débil, rayada y aun así he superado miedos y cosas que no pensaba que iba a superar. Y lo he hecho con positividad y energía. Y espero haberle dado un poco de energía a España en estos momentos", añadió la concursante mientras Lola seguía paralizada.

"Perdona si no sé qué decirte pero es que no me lo creo", decía la leonesa. "Tranquila, te leo la mente", aseguraba Palito antes de marcharse.