Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame': "Me hace daño que digan que soy mala compañera"

Rara es la semana que Lydia Lozano no acaba llorando en Sálvame. La colaboradora ha roto a llorar este martes por las críticas que ha recibido de sus compañeros de programa. Todo ha surgido porque ella disfrutaba del servicio de maquillaje y peluquería tras ser operada de cervicales.

Lea también: Nagore Robles, Ángela Portero y los "vetos" en Telecinco: la confesión de las colaboradoras

Un 'privilegio' que ningún otro colaborador de Sálvame tenía y que Kiko Matamoros y Kiko Hernández se encargaron de echar por tierra la semana pasada, al asegurar que Lydia no tiene tantos problemas de movilidad como dice.

"Estáis dando al espectador una imagen de que la Lydia que trabaja aquí es falsa, mala compañera...", ha dicho para proseguir: "Las frases que yo he oído aquí son 'chupacámaras', 'no tiene vida', 'está todo el rato viendo las cintas de tómbola', 'mala compañera".

Lydia Lozano llora a lágrima viva en 'Sálvame': "Mis compañeros no se fían de mí"

"Lo que más me afecta es lo de 'mala compañera' porque no me lo considero", ha dicho mientras se rompía al tiempo que Chelo la defendía: "Es que no lo es. Son coletillas que hacen daño". "Yo sé cómo reacciono ante el problema de un compañero y creo que siempre estoy ahí", ha asegurado.

Lea también: Jorge Javier y Miguel Ángel Nicolás, enfrentados: la 'pillada' en los pasillos de Telecinco que acabó en un monumental enfado

La cosa no ha acabado aquí porque Lydia ha afirmado que "creo que mis compañeros no se fían de mí" para después argumentar contando que ha vivido situaciones en los pasillos de Telecinco en los que cuando alguien la ve acercarse dice 'cuidado que viene Lydia y lo cuenta todo". "Por ejemplo, Belén Esteban lo ha dicho muchas veces", ha dicho.