Nagore Robles, Ángela Portero y los "vetos" en Telecinco: la confesión de las colaboradoras

Ya es mediodía ha puesto sobre la mesa el tema de los vetos en los platós de Telecinco, un asunto que ha salido coincidiendo con la visita de Nagore Robles al programa para promocionar el show que presenta en Mitele.

"Fui vetada por Amador Mohedano. Por entonces era la última colilla del programa, en Mujeres y Hombres. Él era el asesor, fíjate qué pocas opciones teníamos. Me vetó un par de días. Pero, ¿quién no ha sido vetado?", ha dicho Nagore.

En ese momento, Ángela Portero ha contado su experiencia tirando de humor. "Yo tengo un poco más nivel que Nagore. A mí me ha vetado una princesa, la princesa del pueblo, ni más ni menos [Belén Esteban]", ha dicho la periodista.

Nagore, a Ángela Portero: "Te tengo bloqueada en WhatsApp"

La cosa no ha quedado ahí, porque Nagore ha aprovechado para recordar que tiene bloqueada en el móvil a Portero. "Pues que sepas que te tengo bloqueada en Whatssap. Hombre, me escribió de repente a mi teléfono personal y digo '¿pero esta señora quién es si no le he dado mi número, pues bloqueada'. Ni se dio cuenta, a veces piensan que se ha equivocado de número. Bloqueas y te quedas tan a gusto. Ya no entran estos virus", se ha reído.



A propósito de este asunto, Miguel Ángel Nicolás ha recordado su encontronazo con Jorge Javier Vázquez, que acabó con 'veto whatsappero'. "A mí Jorge me tiene bloqueado, aunque ha dicho que en septiembre me desbloquea, espero porque ya tengo muchas ganas", ha dicho. "Y ya le pediste perdón", ha comentado Sonsoles Ónega. "Sí, sí, ya hablé con él".