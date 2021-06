La teoría más loca sobre Medusa: la gran estrella internacional que haría tambalear 'Mask Singer'

Mask Singer consiste en jugar para tratar de adivinar qué famosos se esconden bajo las máscaras del programa. Pues juguemos. He aquí una loca teoría sobre Medusa, una de los personajes que más intriga ha despertado entre los espectadores y que esta noche vuelve a subirse al escenario del concurso de Antena 3. Cualquier parecido con la realidad no será más que pura (y sorprendente) coincidencia.

Medusa es la segunda máscara de habla inglesa de la edición. La primera fue 'descabezada' en la primera gala. Se trataba de La Toya Jackson, cantante y hermana de Michael Jackson, que se escondía bajo la Menina. La artista repetía experiencia en nuestro país después de haber concursado en la versión americana como el Alien. Allí cantó también Lovefool, de The Cardigans, tema que interpretó en España en la gala en la que resultó 'expulsada'.

Por su parte, en su primera aparición ante las cámaras, Medusa desató todo tipo de teorías tras cantar You Gotta Be de Des'ree. Javier Ambrossi apostó por Eva Longoria, Paz Vega por Paris Hilton y Javier Calvo y José Mota opinaron que podría tratarse de Geri Halliwell, exintegrante de las Spice Girls. En las redes sociales, también circula la hipótesis de que sea una cantante de la mítica girlband.

Sin embargo, todas las pistas ofrecidas por el programa apuntan (tal vez de forma intencionada) en otra dirección. O, al menos, 'también' en otra dirección. ¿Y si la diva internacional que da vida a la Medusa fuera Madonna? Sí, la participación de la cantante en el programa de Antena 3 es a todas luces descabellada, pero su vídeo de presentación lanza demasiados guiños a la verdadera reina del pop. Es un auténtico imposible, pero eso no impide que las pistas nos dirijan a ella.

Todo empezó hace unas semanas, cuando Pablo Motos abrió el melón en el plató de El Hormiguero. Durante su entrevista a Los Javis, el presentador desveló que los cineastas se habían hecho amigos de Madonna gracias a La Veneno. Estos desvelaron, con cierto misterio, que una persona en común con la artista les llamó de madrugada, ya que a la americana le había encantado su serie y los quería conocer. "Hay algo que no queráis contar", destacó Motos al ver las caras de desconcierto de sus invitados.

Este momento, que generó un gran revuelo en los medios de comunicación, no es más que el detonante de una batería de coincidencias que hacen pensar que Madonna pueda esconderse en la máscara de la Medusa. Las desgranamos.

Las 9 pistas que hacen pensar que Madonna es la Medusa de 'Mask Singer'

- Jon Kortajarena, el amor platónico de Medusa

Tras su primera actuación, Medusa dio como 'pista extra' que su crush era Jon Kortajarena. El modelo es muy muy amigo de Madonna, le invitó a participar en su videoclip Bitch I'm Madonna y lo subió al escenario durante uno de sus conciertos. ¿Es el vasco además el punto de unión entre Madonna y Los Javis?

Kortajarena tiene buena relación con los cineastas e incluso coincidió con ellos en el jurado de la primera entrega de Drag Race España. Por otro lado, su nombre sonó como candidato a ser el Perro, máscara que actuó en la siguiente gala de Mask Singer. ¿Habría convencido Kortajarena a Madonna para que participaran juntos en el programa? Sí, sigue pareciendo una locura.

- Medusa, un falso documental sobre la vida de Madonna

En el año 1992, se estrenó Medusa: Dare to be tuthful, un falso documental que parodió Madonna: Truth or dare, un documental real que sí siguió los pasos de la artista durante una de sus primeras giras. En el 'mockumentary', la cantante protagonista llevaba el nombre de Medusa (en lugar de Madonna) y se reproducían algunas de las escenas más icónicas de la pieza audiovisual original.

- El guiño de Medusa a las corbatas

En sus primeras pistas, Medusa habla de su afición por crearse sus propios estilismos. Mientras lo cuenta, el personaje rebusca entre la ropa hasta dar con una corbata, elemento al que se le pone el foco durante varios segundos. ¿Es un guiño a la obsesión de Madonna por este complemento? Son innumerables las ocasiones en las que la artista ha vestido esta prenda.

- La especial relación entre Medusa y su abuela

En ese mismo instante, Medusa asegura que ese talento de darle a la ropa su "toque personal" lo heredó de su abuelita. Madonna tenía una gran relación con su abuela, la cual falleció en 2011 a los 99 años. Fue ella la que la crió tras la muerte de su madre, víctima de un cáncer de mama cuando Madonna solo tenía cinco años. La importancia de su abuela en su vida es vital.

- El vínculo entre Medusa y Lisboa

Más adelante, en el vídeo de sus pistas, uno de los ayudantes del programa le ayuda a colocar de forma obsesiva su ropa en diferentes perchas. En ese momento, este coloca también un abanico con la bandera del arcoiris, lo que da pie a pensar que puede tratarse de un icono gay (Madonna lo es). Además, coloca un azulejo tradicional de Lisboa, ciudad en la que Madonna residió durante los últimos años hasta que en 2020 decidió vender el gran 'palacio' en el que vivía.

- La admiración de Medusa por Bach

En la pieza, Medusa se muestra feliz, ya que puede escuchar "desde su salón los contrapuntos de Bach". En el año 2000, Madonna se casó con el director de cine británico Guy Ritchie. Ella fue la encargada de elegir la música que sonaría durante la ceremonia: Nessun Dorma y varias obras... de Bach.

- El entusiasmo de Medusa con el servicio de habitaciones

Al final del vídeo, Medusa celebra que está a punto de llegar el servicio de habitaciones. Esta pista, menos concluyente, podría ser un guiño a los rumores sobre las manías que, supuestamente, tiene Madonna en los hoteles. Las 'malas lenguas' han llegado a decir que pide que se destruyan y sustituyan los retretes que utiliza en cada hotel en el que se hospeda.

- El ascensor que viaja a un dormitorio de 1994

Finalmente, la pista más ¿esclarecedora? En el vídeo lanzado por el programa de Antena 3, se puede ver a Medusa subiéndose a un ascensor que 'baja' hasta el año 1994. Tras abrirse las puertas, Medusa aparece entrando en un dormitorio. ¿Qué disco publicó Madonna en el año 1994? Bedtime Stories. ¿Casualidad?

- Madonna 'tuvo sexo' en un ascensor para Dolce & Gabbana

El elemento del ascensor podría traer consigo otra pista y es que en uno de los anuncios más populares que protagonizó Madonna para Dolce & Gabbana, la cantante aparecía manteniendo relaciones sexuales con un hombre dentro de un montacargas.