¿Qué harían Pablo Díaz y Javier Dávila con el dinero del bote de 'Pasapalabra' si lo ganaran?

Antena 3 ha vuelto a poner en alerta a los espectadores de Pasapalabra con una nueva promo en la que se ve a Pablo Díaz quedarse sin respiración porque está a punto de llevarse el bote. En el anuncio, se ve al tinerfeño con todo el rosco resuelto, a falta de una palabra y aun dispone de 50 segundos por delante.

La cadena ha informado que la audiencia podrá ver "muy pronto" este momentazo en el programa que presenta a diario Roberto Leal, aunque no especifica si el violonista logrará o no completar la prueba y llevarse el bote por el que lleva casi un año (el 26 de junio participó por primera vez) luchando.

¿Qué haría Pablo Díaz si ganara el bote de 'Pasapalabra'?

Hasta la fecha, Pablo Díaz ha ganado 208.200 euros en 253 programas [a 22 de junio de 2021], en los que se ha enfrentado a Nacho Mangut, Marta Terrasa, Luis de Lama y Javier Dávila. El tinerfeño peleará este martes por un bote que asciende a 1.786.000 euros.

Llegados a este punto, y ante la cercanía de una posible hazaña, hay que recordar en qué gastaría Pablo ese pastizal. "Como cada vez va subiendo más, pues más cosas podría hacer. Pero mantengo lo que digo siempre de que ayudaría a mis padres; que no les falte de nada, aunque la salud es lo más importante", dijo.

Otro objetivo es independizarse: "Madrid es muy caro. Entonces buena parte iría para eso". "Y con lo que sobrase, como me encanta estudiar, eso te da un colchón muy, muy, muy fuerte para que no tenga miedo que puedo estudiar teniendo eso detrás", aseguró.

"Además, este año he encontrado una pasión bastante curiosa que son los streamings y me encanta, pero evidentemente es un trabajo bastante fluctuante. Es que tener eso detrás hace que pueda hacer lo que me gusta realmente, que es stremear y estudiar, y no tenga miedo de lo que vaya a ocurrir en el futuro. La tranquilidad que da eso, madre mía...", añadió el violinista.

¿Qué haría Javier Dávila si ganara el bote de 'Pasapalabra'?

Javier, por su parte, suma 25.200 euros en 69 programas. Aunque todo apunta a que está más lejos de llevarse el bote, el abogado también sueña con ganar ese dineral. "¿Tú qué harías con este dinero ahora de pronto?". "¿Yo con este dinero? Lo guardaría, lo pondría en el banco y miraría todos los días: ah, ah, ah".

