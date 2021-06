Los dos negocios que arruinaron a Pablo Motos y lo que hizo con su voto en las últimas elecciones

Pablo Motos ha ofrecido en los últimos días una sorprendente entrevista en un famoso canal de Youtube que ha dado mucho de lo que hablar. El presentador de El Hormiguero aprovechó la ocasión para desvelar muchos secretos del programa que conduce de lunes a jueves en Antena 3.

Después de hacer un repaso a algunos de los invitados de renombre dentro del mundo de la música, el cine o la televisión, Motos ha lanzado una reflexión sobre sus entrevistas a personajes políticos. Según el valenciano, en este tipo de charlas le cuesta sacar a relucir su lado más amable: "La mayoría de gente que viene a mi programa es porque tengo admiración por ella o porque es muy popular", empieza diciendo.

"Las entrevistas políticas solo las hago si son elecciones y yo lo único que quiero es que la gente quién es el que tengo delante y qué quiere. Yo no tengo por qué ser amable o cordial. Lo que quiero es ver la fortaleza de sus ideas. Yo me siento huérfano políticamente, me gustaría que alguien me convenciera y poder ir a votar con esa ilusión, pero no me pasa", ha reflexionado ante Ricardo Moya en El sentido de la birra.

"En las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar, porque no quiero entrevistar a alguien y después ir a votar. En esas entrevistas no soy cordial, creo que tengo que hacer un servicio público porque el programa tiene mucha audiencia y sobre todo porque el programa está fuera de los tertulianos y los periódicos", ha rematado, desgranando el objetivo de llevar a representantes políticos a su programa.

Las dos veces que Pablo Motos estuvo a punto de arruinarse

Durante su larga charla con el youtuber, Pablo Motos también comparte algunos de los momentos más duros de su vida. El valenciano no ha tenido reparos en confesar que estuvo a punto en dos ocasiones de arruinarse. Ricardo Moya se quedó totalmente impactado con el testimonio de su invitado.

Tal y como relató, la primera vez fue con Biodel, unos chicles adelgazantes con los que colaboró durante su etapa en Onda Cero y que resultaron ser una estafa, ya que ocasionaron algunos problemas de salud en sus oyentes. "Estuve a punto de ir a buscarlos y cometer una barbaridad. Laura me frenó", dice refiriéndose a su mujer. "La segunda vez que me arruiné fue con la bolsa", confesó, aludiendo que fue en el momento en el que explotó la burbuja inmobiliaria.